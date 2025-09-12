Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 13/9 a 20/9

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Sábado, 13 de setembro

Jaques deduz que foi usado por Olívia. Samuel vai à casa de Ryan buscar Sofia. Marlon apoia Kami, que teme as ações do assediador. Tânia encontra a pasta com o atestado de infertilidade de Abel. Ricardo pede que Tânia esqueça Jaques. Ryan defende Kami do assediador. Kami se sensibiliza com a fala de Ryan sobre seu namoro com Marlon. Nina liga para Isabela, que se interessa pela situação de Filipa com Jaques. Kami organiza uma festa surpresa de noivado para Marlon. Bárbara chega ao galpão e encontra Marlon e Kami.

Segunda, 15 de setembro

Marlon pede para conversar com Kami, e adia o noivado. Bárbara afirma que voltou ao Brasil para ficar. Marlon garante a Bárbara que está envolvido com Kami. Com a ajuda de Yara, Leo apresenta a Samuel sua ideia para a nova coleção de roupas customizadas. Peter sugere que ele e Nina se ajudem. Bárbara convida Ryan para sair. Filipa se preocupa com a falta de notícias de Nina. Rosa se entristece com Jaques. Por mensagem de texto, Isabela pede dinheiro a Filipa. Marlon chega com Kami ao forró, e encontra Bárbara dançando com Ryan.

Terça, 16 de setembro

Marlon tenta convencer Kami a esquecer Bárbara. Ryan e Bárbara se beijam. Bárbara provoca Leo. Peter conversa com Nina sobre Danilo. Nina se insinua para Danilo. Marlon e Kami se desesperam ao constatar que o assediador estava no mesmo bar que eles. Nina diz a Filipa que aceita mudar de casa. Jaques convida Isabela para se mudar para a mansão. Samuel conversa com Rosa sobre Sofia. Bárbara retoma suas aulas no galpão. Rosa passa por testes médicos com Letícia.

Quarta, 17 de setembro

Letícia afirma a Rosa que a doença está avançando. Samuel diz a Breno que Jaques suspendeu a produção das revistas da Boaz, e ambos se preocupam com Ayla. Jaques faz uma revelação a Davi. Ayla se desespera com a aliança entre Davi e Jaques. Tânia confronta Jaques sobre a manipulação com Davi. Jaques proíbe Leo de pegar as sobras de material da Boaz, e humilha a mulher. Samuel apoia Leo. Kami decide acompanhar Ryan até o galpão, e flagra Marlon lutando com Bárbara

Quinta, 18 de setembro

Kami tem uma crise de ciúmes, e Marlon garante que está com a namorada. Bárbara sai com Ryan. Nina descobre que Isabela está vindo para o Brasil. Filipa comemora sua suposta mudança para São Cristóvão. Jussara pressiona Marlon a marcar seu noivado com Kami. Bárbara e Ryan ficam juntos. Bárbara se interessa por Durval, e Ryan se preocupa. Rosa não reconhece sua família, e Filipa revela a Samuel sobre o avanço do Alzheimer. Jaques pede ajuda a Ricardo para interditar Rosa. Pam se irrita com o comportamento de Danilo. Kami recebe uma nova foto de seu assediador. Jaques e Danilo anunciam a Samuel que farão uma lista de demissões na Boaz. Leo enfrenta Jaques e é demitida da fábrica.

Sexta, 19 de setembro

Leo deixa a fábrica. Jaques demite Samuel da diretoria de operações. Nunes obriga Marlon a fazer hora extra no trabalho. Kami sente ciúmes de Bárbara com Ryan. Samuel e Leo contam a Yara e Sofia que foram demitidos. O assediador observa Kami. Marlon conta a Dedé que Jussara marcou sua festa de noivado com Kami. Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela. Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques. Rosa confronta Jaques, que garante à mãe que transformará a Boaz. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz. Kami é demitida da fábrica. Ronaldo segue Kami.

Sábado, 20 de setembro

Pam alerta Marlon sobre a demissão de Kami. Isabela conta a Filipa que está sem dinheiro, e cobra apoio da filha. Kami desabafa com Leo sobre o crime do qual foi vítima, e ambas decidem ir até a delegacia. Kami faz seu depoimento a Renata, e Leo e Marlon a apoiam. Isabel registra quando Nina fala sobre a medicação de Filipa. Leo e Samuel discutem por conta de Sofia. Jaques conversa com Isabela sobre suas intenções com Filipa.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.