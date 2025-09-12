The Town: Renato Goés aparece de surpresa em show de Duda Beat
O ator Renato Goés, o Ivan de "Vale Tudo" (Globo), apareceu hoje de surpresa no show de Duda Beat no palco The One, durante o terceiro dia de The Town.
O que aconteceu
Antes de cantar a música "Todo Carinho", Duda exibiu uma imagem de Renato Goés no telão falando ao telefone. Na sequência, iniciou a canção.
Durante a música, o ator surgiu de surpresa no palco, encenando uma parte da música. Ao fim da canção, os dois se abraçaram.
Duda agradeceu o amigo e se declarou. "Te amo! Renato é meu amigo de infância, ninguém sabe."
Em julho, Renato publicou um presente que recebeu da cantora e também citou que os dois estudaram no mesmo colégio. "Amizade de escola."
Nas redes sociais, quem assistia ao show comentou e se surpreendeu com a presença do ator de "Vale Tudo":