Topo

Entretenimento

The Town: Renato Goés aparece de surpresa em show de Duda Beat

Renato Goés aparece de surpresa em show de Duda Beat - Reprodução/Globoplay
Renato Goés aparece de surpresa em show de Duda Beat Imagem: Reprodução/Globoplay
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

12/09/2025 17h59Atualizada em 12/09/2025 18h04

O ator Renato Goés, o Ivan de "Vale Tudo" (Globo), apareceu hoje de surpresa no show de Duda Beat no palco The One, durante o terceiro dia de The Town.

O que aconteceu

Antes de cantar a música "Todo Carinho", Duda exibiu uma imagem de Renato Goés no telão falando ao telefone. Na sequência, iniciou a canção.

Durante a música, o ator surgiu de surpresa no palco, encenando uma parte da música. Ao fim da canção, os dois se abraçaram.

Duda agradeceu o amigo e se declarou. "Te amo! Renato é meu amigo de infância, ninguém sabe."

Em julho, Renato publicou um presente que recebeu da cantora e também citou que os dois estudaram no mesmo colégio. "Amizade de escola."

Nas redes sociais, quem assistia ao show comentou e se surpreendeu com a presença do ator de "Vale Tudo":

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Denise Fraga ri da morte em novo filme: 'Falar disto é falar sobre a vida'

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 13/9 a 20/9

The Town: Rogério Flausino comete gafe em show: 'Obrigado, Rock in Rio'

Carmo Dalla Vecchia discorda de críticas à aparência: 'Me acho gato'

Deolane dá nota de R$ 200 à filha caçula: 'Dinheirinho do lanche'

The Town: Renato Goés aparece de surpresa em show de Duda Beat

Cláudia Abreu recupera foto de 'Anos Rebeldes' e homenageia Malu Mader

Aliados de Ernesto e Zulma: Êta Mundo Melhor! ganha dois novos personagens

Francisco Gil homenageia Preta Gil em Londres

De biquíni, Yasmin Brunet empina bumbum e é elogiada: 'Abalando estruturas'

Neil Young é alvo de processo de marca registrada sobre nome da banda Chrome Hearts