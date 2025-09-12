Programação The Town 2025 hoje: shows, horários e onde assistir nesta sexta
O The Town 2025 volta nesta sexta-feira com o início do segundo fim de semana do festival, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), e também contará com transmissão na TV e no streaming.
Onde assistir ao The Town
O destaque da programação de hoje fica por conta dos shows de Backstreet Boys, Jason Derulo, CeeLo Green e Jota Quest. Com a abertura dos portões às 12h, o festival paulistano poderá ser acompanhado a partir das 14h25 direto de algumas plataformas.
Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada.
Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, incluindo um sinal extra em 4k, enquanto os não-assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.
A TV Globo exibe flashes durante a programação e ainda mostra um especial com o que de melhor rolou no dia após o "Estrela da Casa".
O The Town ainda acontece nos dias 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira os horários das apresentações de hoje:
Confira a programação completa e com horários:
Palco Skyline
- 15h40 - The Flight
- 15h50 - Jota Quest
- 18h10 - CeeLo Green
- 20h30 - Jason Derulo
- 23h15 - Backstreet Boys
Palco The One
- 14h40 - Di Ferrero
- 17h00 - Duda Beat
- 19h20 - Pedro Sampaio
- 21h55 - Luísa Sonza
The Tower
- 01h05 - Dubdogz
Palco Quebrada
- 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
- 18h15 - Duquesa
- 20h35 - Kayblack
Palco Factory
- 13h00 - Kaê Guajajara
- 14h45 - Brô MCs
- 17h05 - Alee
- 19h25 - TZ da Coronel
São Paulo Square
- 14h00 - SP Square Big Band
- 17h10 - SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares
- 19h30 - Leo Gandelman
- 22h05 - Snarky Puppy