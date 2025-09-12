Topo

Programação The Town 2025 hoje: shows, horários e onde assistir nesta sexta

Backstreet Boys são headliners da sexta (12), no The Town 2025 - Divugação
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

12/09/2025 05h30

O The Town 2025 volta nesta sexta-feira com o início do segundo fim de semana do festival, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), e também contará com transmissão na TV e no streaming.

Onde assistir ao The Town

O destaque da programação de hoje fica por conta dos shows de Backstreet Boys, Jason Derulo, CeeLo Green e Jota Quest. Com a abertura dos portões às 12h, o festival paulistano poderá ser acompanhado a partir das 14h25 direto de algumas plataformas.

Na TV por assinatura, os fãs poderão acompanhar as apresentações completas pelo Multishow e Canal Bis. Enquanto o primeiro fará a cobertura dos palcos principais, Skyline e The One, o segundo canal ficará responsável pelo Factory e Quebrada.

Os assinantes do Globoplay Premium terão acesso às mesmas transmissões, incluindo um sinal extra em 4k, enquanto os não-assinantes poderão acompanhar as apresentações de forma alternada. A plataforma irá liberar de forma gratuita o sinal do Multishow e do Canal Bis, alternando a cada 30 minutos.

A TV Globo exibe flashes durante a programação e ainda mostra um especial com o que de melhor rolou no dia após o "Estrela da Casa".

O The Town ainda acontece nos dias 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira os horários das apresentações de hoje:

Confira a programação completa e com horários:

Palco Skyline

  • 15h40 - The Flight
  • 15h50 - Jota Quest
  • 18h10 - CeeLo Green
  • 20h30 - Jason Derulo
  • 23h15 - Backstreet Boys

Palco The One

  • 14h40 - Di Ferrero
  • 17h00 - Duda Beat
  • 19h20 - Pedro Sampaio
  • 21h55 - Luísa Sonza

The Tower

  • 01h05 - Dubdogz

Palco Quebrada

  • 15h55 - Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15 - Duquesa
  • 20h35 - Kayblack

Palco Factory

  • 13h00 - Kaê Guajajara
  • 14h45 - Brô MCs
  • 17h05 - Alee
  • 19h25 - TZ da Coronel

São Paulo Square

  • 14h00 - SP Square Big Band
  • 17h10 - SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares
  • 19h30 - Leo Gandelman
  • 22h05 - Snarky Puppy

