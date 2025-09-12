Topo

Aliados de Ernesto e Zulma: Êta Mundo Melhor! ganha dois novos personagens

Polliana Aleixo e Henri Pagnoncelli estarão em "Êta Mundo Melhor!" - Jorge Bispo/Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em São Paulo

12/09/2025 16h51

"Êta Mundo Melhor!" ganhará dois novos personagens em breve, interpretados por Polliana Aleixo e Henri Pagnoncelli. Saiba os detalhes.

O que vai acontecer

Polliana Aleixo retorna à Globo após mais de dez anos. A atriz, que não fazia novelas na emissora desde Em Família (2014), estreia na trama das seis Êta Mundo Melhor! interpretando uma viúva misteriosa. Sua personagem promete movimentar os próximos capítulos com histórias cheias de emoção e reviravoltas.

Ela contracenará diretamente com Heloisa Périssé. A nova fase da novela marca um momento especial na carreira de Polliana, segundo a própria atriz.

Estou feliz por voltar ao horário das seis. É um público que sempre me recebeu com muito carinho Polliana Aleixo, ao jornal O Globo

Outra novidade do elenco é Henri Pagnoncelli, que dará vida a Paixão, padrinho rico e doente de Ernesto (Eriberto Leão). O personagem aparece já neste sábado (13), durante a festa de aniversário de Lúcio (Tony Tornado).

Paixão pedirá ajuda ao amigo para encontrar o afilhado. E, no dia 29 de setembro, revelará que pretende torná-lo herdeiro de sua fortuna, desde que cumpra algumas condições.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

