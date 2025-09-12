Pedro Sampaio revela gasto com show no The Town: 'Mais caro da carreira'

Pedro Sampaio revelou que seu show no Palco The One no terceiro dia de The Town hoje é o mais caro de sua carreira.

O que aconteceu

Em entrevista ao Gshow nos bastidores, o cantor contou o gasto. "Na casa dos milhões, mas que faz sentindo na minha carreira agora, sou um cara consciente, respeito muito o dinheiro, suo bastante para conseguir ele, a ideia é investir em algo que está dando certo."

Meu trabalho em cima do palco é onde me sinto melhor, tenho muito retorno dos fãs e eles merecem. Pedro Sampaio

Pedro justificou o gasto. "É o show que mais investi na minha carreira, é um reflexo da minha evolução, estou crescendo ano após ano, nada mais justo do que investir em mim mesmo. Vou trazer uma tecnologia que nenhum outro artista trouxe para o The Town, lá da Argentina, vai ser incrível."

Antes de subir ao palco, ele também contou a temática da apresentação. "O tema do show vai ser 'Made in Caos', energia caótica que o brasileiro ama."