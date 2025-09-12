Topo

Odete terá o mesmo destino do filho em 'Vale Tudo'? Acidente revira trama

Odete (Debora Bloch) no dia do acidente que vitimou Leonardo; ao lado, ela e o filho em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Odete (Debora Bloch) no dia do acidente que vitimou Leonardo; ao lado, ela e o filho em 'Vale Tudo'
Odete Roitman (Debora Bloch) sofrerá um atentado envolvendo acidente de trânsito em "Vale Tudo", assim como aconteceu com Leonardo (Guilherme Magon). Tudo se dá em meio à guerra da executiva com Marco Aurélio (Alexandre Nero).

O que vai acontecer

Disputa pelo comando da TCA explode em violência. Após vencer uma reunião estratégica e acreditar que derrotou Odete, Marco Aurélio viaja para se casar com Leila (Carolina Dieckmann), acompanhado de Tiago (Pedro Waddington) e Bruno (Miguel Moro).

Durante a celebração, o empresário sofre um atentado e fica ferido. Levado ao hospital, Marco Aurélio acusa Odete de ser a mandante do crime e promete se vingar da executiva. Ele elabora um plano para acabar com a rival. Enquanto isso, Mário Sérgio (ator a confirmar) grava conversas comprometedoras entre Odete e Freitas, que pensa em fazer uma delação premiada.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Marco Aurélio (Alexandre Nero) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Leila encontra uma arma na mala do marido e ele revela a ela que quer atentar contra Odete. Isso está previsto para acontecer no capítulo de sexta-feira (19).

Odete sofre tentativa de assassinato enquanto dirige. O atentado deve ser reconhecido como um contra-ataque de Marco Aurélio e pode significar um novo rumo na trama da vilã, que na primeira versão não enfrentou acidente e morreu no final, assassinada por Leila.

Leonardo (Guilherme Magon), filho de Odete, também foi vítima de atentado em um carro. O rapaz estava em um veículo dirigido por Odete e que foi sabotado. O carro capotou e ele sofreu graves sequelas neurológicas. Caso a autora do remake queira dar novo destino a Odete, o acidente pode ser uma estratégia para isso.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

