Nicolas Cage revela doação de US$ 20 mil a orfanato após ganhar aposta

12/09/2025 15h30

Nicolas Cage, 61, revelou quando, em uma única noite, transformou uma aposta de apenas US$ 200 (aproximadamente R$ 1.078) em um prêmio de US$ 20 mil (aproximadamente a R$ 107.800) jogando roleta em um cassino nas Bahamas.

O que aconteceu

Para Nicolas Cage, havia algo de "mágico" naquele momento, pois cada número que escolhia saía vencedor, a ponto de até a funcionária do cassino ficar surpresa. No dia seguinte, porém, Cage decidiu encerrar ali sua trajetória como apostador. A história foi revelada pelo ator em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live!, em 2022.

Cage visitou um orfanato local, entregou todo o valor em espécie à diretora e nunca mais voltou a jogar. "Não queria estragar a magia daquela noite", explicou.

A generosidade inusitada é só mais um capítulo da persona excêntrica que Cage cultiva dentro e fora das telas. Embora seja alvo frequente de piadas, é também um ator premiado com um Oscar, conquistado por Despedida em Las Vegas (1995).

Nos últimos anos, Cage assumiu o posto de verdadeiro "workaholic" de Hollywood, com uma média de cinco filmes por ano. Esse ritmo frenético gerou tanto obras esquecíveis, como Primal (2019) e Jiu Jitsu (2020), quanto produções celebradas pela crítica, como andy (2018) e o drama Joe (2013).

*Com informações de coluna de Splash de 15/01/2021

