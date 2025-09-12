Topo

Neil Young é alvo de processo de marca registrada sobre nome da banda Chrome Hearts

12/09/2025 15h56

Por Blake Brittain

(Reuters) - A lenda do rock Neil Young e sua nova banda, Chrome Hearts, foram processados por violação de marca registrada pela marca de moda de luxo Chrome Hearts, de Los Angeles.

O processo, aberto na quinta-feira no tribunal federal de Los Angeles, afirma que o nome e os produtos da banda confundirão os consumidores, fazendo-os acreditar que estão ligados à marca de moda. A queixa pedia uma quantia não especificada de danos monetários e uma ordem judicial que impedisse Young de usar o nome Chrome Hearts.

Os representantes de Young em sua gravadora Warner Records não responderam imediatamente a um pedido de comentário nesta sexta-feira. Os advogados e porta-vozes da Chrome Hearts também não responderam aos pedidos de comentários.

Young, 79 anos, nascido no Canadá, foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll como artista solo em 1995 e como membro da banda Buffalo Springfield em 1997. Ele também foi membro do supergrupo Crosby, Stills, Nash & Young e fez turnês durante décadas com o apoio da banda Crazy Horse.

Young anunciou uma turnê com uma nova banda de apoio chamada Chrome Hearts no ano passado. A marca de moda Chrome Hearts disse ao tribunal que o nome da banda confundiu os vendedores, levando-os a pensar que os produtos da banda faziam parte de uma colaboração.

A marca disse que já havia colaborado com músicos como os Rolling Stones e Drake, o que, segundo ela, aumentou o risco de confusão com o nome da banda de Young. A marca disse que enviou aos representantes de Young uma carta de cessação e desistência em julho, mas a banda continuou a fazer turnês com o nome Chrome Hearts.

A banda de Young está programada para tocar em Mountain View, Califórnia, nesta sexta-feira, e no Hollywood Bowl, em Los Angeles, na segunda-feira.

