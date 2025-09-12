Topo

Entretenimento

Naldo Benny assume ser mentiroso e deixa Patrícia Poeta sem graça

12/09/2025 12h23

Naldo Benny foi o convidado desta sexta-feira, 12, do Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, e deixou a apresentadora sem graça quando admitiu contar mentiras. O cantor é conhecido por relatar histórias surpreendentes e mirabolantes sobre supostos encontros com astros internacionais. Recentemente, ele já disse que foi coach de Vini Jr. e que ajudou a trazer Madonna para o Brasil.

Quando a apresentadora pergunta para ele de onde vem o dom para contar tantas histórias, ele responde, bem humorado: "Ela está sendo generosa, não é? Ela falou 'você é um mentiroso'. Era para ser assim." Tanto o cantor quanto Patrícia caem na risada. A apresentadora, então, explica sua pergunta, dizendo que gostava muito de contar histórias quando criança e, por isso, escolheu ser jornalista.

Em seguida, ele cede e explica por que se sente tão confortável com seus próprios contos. "Eu acredito que a desenvoltura do palco me deixa muito solto para falar com as pessoas, para falar de uma forma muito natural", justifica. "O que eu acho legal de tudo isso que aconteceu é que eu encontro uma pessoa na rua, no aeroporto, e elas vêm me abraçando e dando risada. Parece que eu acabei de contar uma história", recorda.

