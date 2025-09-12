Mundo pré-guerra da série "Os Assassinatos de Breslau" ressoa hoje em dia, diz diretor

Por Anna Magdalena Lubowicka

GDANSK, Polônia (Reuters) - Ambientada nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, a primeira série original polonesa do Disney+, "Os Assassinatos de Breslau", traça paralelos impressionantes com o presente, no momento em que o medo do conflito volta a perturbar a Europa Central, de acordo com seu diretor.

A série conta a história de Franz Podolsky, um comissário de polícia de origem polonesa que investiga um assassinato que ameaça atrapalhar a campanha de propaganda da Alemanha nazista em torno dos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim.

A história se passa na cidade alemã de Breslau, hoje chamada de Breslávia e localizada na Polônia, onde o primeiro-ministro Donald Tusk alertou que os europeus centrais devem se preparar para um possível conflito com a Rússia após a invasão da vizinha Ucrânia em 2022.

Nesta semana, Tusk disse que o país chegou "o mais próximo que estivemos de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial" depois que a Polônia abateu supostos drones russos.

O diretor Leszek Dawid afirmou que a nova série é um lembrete do passado que colocou as ameaças atuais em foco.

"Voltando quase cem anos, estamos fazendo um círculo completo na história e nos encontrando em um momento em que somos mais uma vez abalados por eventos históricos semelhantes e ameaças semelhantes, que de alguma forma pairam sobre nós de várias direções", disse ele aos repórteres.

Adolf Hitler lançou uma invasão na Polônia em 1º de setembro de 1939. Em 17 de setembro, as forças soviéticas entraram no leste da Polônia depois de assinar o pacto de não agressão Molotov-Ribbentrop com a Alemanha em agosto de 1939.

A atriz Agata Kulesza, que interpreta Gerda Holtz, esposa de Johann Holtz, o principal oficial da SS em Breslau, disse que a Segunda Guerra Mundial ainda assombra a psique polonesa.

"Esses tempos ainda estão conosco... é um tipo de trauma polonês", declarou ela, acrescentando que interpretar uma mulher que apoia o regime nazista alemão foi uma experiência desconfortável.

No entanto, ela disse que a série continua sendo principalmente uma história de crime, apesar da importância de seu cenário histórico.