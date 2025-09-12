Topo

Mulher Abacaxi acusa segurança de boate de transfobia e registra BO em SP

Mulher Abacaxi acusa segurança de boate de transfobia - Reprodução/Instagram
Mulher Abacaxi acusa segurança de boate de transfobia Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

12/09/2025 13h23

Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, 52, afirmou ter sido impedida de entrar em uma boate na rua Augusta, em São Paulo, na madrugada de quinta-feira (11).

O que aconteceu

Influenciadora acusa um segurança do Casarão de transfobia. O registro da ocorrência foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública em contato com a reportagem de Splash.

Estou aqui em São Paulo. Vim fazer uns trabalhos aqui. Fui beber com meus amigos, fazendo festa, chamaram para o Casarão, nem sei que Casarão é esse. Chegando aqui, não pude entrar por ser trans. Mulher Abacaxi, em relato no Instagram

Ela contou que estava acompanhada de dois homens cisgênero e heterossexuais, além de duas amigas — uma cis, identificada como Gabriela, e uma trans, chamada Iza Maria. Segundo Marcela, apenas ela e Iza foram barradas na entrada.

Caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) e encaminhado ao 4º DP (Consolação), responsável pela área.

Procurado por Splash, o Casarão não retornou o contato. Se o fizer, o texto será atualizado.

