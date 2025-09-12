Morte de Charlie Kirk viraliza sem alerta e expõe dilema das plataformas

A imagem da morte do ativista político Charlie Kirk pode ser vista de vários ângulos nas redes sociais. Ainda que o espalhamento desse conteúdo não seja novidade, o problema é que em que plataformas, como o X, o conteúdo era visualizado sem nenhum tipo de aviso.

O que aconteceu

Evento em que Kirk foi baleado tinha milhares de pessoas e vídeos da ação foram postados nas redes. Só no X, havia mais de 11 milhões de visualizações em vídeos com a cena nas primeiras horas após o ato, segundo o jornal The New York Times, em 11 de setembro.

Problema é que conteúdo violento era exibido sem nenhum aviso. Apesar de redes exigirem a indicação de "conteúdos gráficos", várias pessoas conseguiam burlar incluindo textos nos vídeos ou mudando a velocidade de exibição, dificultando a detecção de sistemas automatizados das plataformas. O comum é que conteúdos tenham algum tipo de sinalização.

Não sinalização de violência é problemática, pois redes sugerem conteúdos para as pessoas. Boa parte das plataformas conta com um feed baseado em algoritmo, seja indicando conteúdos que a pessoa gosta ou vídeos viralizados. Logo, não indicar que é conteúdo sensível, expõe pessoas a fotos ou vídeos que elas não estão preparadas para ver. Questão pode ser pior para crianças, que podem se deparar com materiais impróprios.

Dois dias após o ocorrido, vídeos da tragédia estão "mais escondidos". No X, uma busca por Charlie Kirk exibe poucos vídeos do ato em si. Nas propriedades da Meta, há a indicação de conteúdo sensível. Já o TikTok, em comunicado a sites estrangeiros, disse que removeria conteúdos que mostrassem a cena.

Falhas em moderação de vídeos virais expõem dilema das redes sociais. Para a professora de marketing digital da ESPM Fernanda Vicentini, a "moderação automatizada não é perfeita" e precisa ser "revista por humanos". Ao mesmo tempo, faz parte da lógica da rede social ter conteúdos "altamente engajantes" — os mesmos que frequentemente escapam da moderação automatizada — para atrair e reter as pessoas.

Assuntos que provocam violenta emoção são altamente compartilháveis. No caso de violência, é algo nocivo, pois pode indicar crimes e normaliza esses atos. Acaba dependendo muito do quão a sério a plataforma leva sua política de moderação e o quanto se sente corresponsável pelo conteúdo de usuários

Professora de marketing digital da ESPM Fernanda Vicentini

Profusão de vídeos violentos exige "moderação mais proativa". Para o especialista em direito digital da Universidade Mackenzie Diogo Rais, esse comportamento é um "prenúncio se não tiver uma regulação" do setor. "Precisa haver regulação, pois nenhuma empresa naturalmente frearia o consumo de seu produto".

X diz que é "contra a violência e a censura". Em postagem, plataforma lamenta o ocorrido com Kirk e que eles se mantêm "comprometidos em lugares pelo direito de todas as vozes serem ouvidas, independente de suas perspectivas". Consultada, a empresa não se pronunciou sobre a proliferação de vídeos sem notificação

Donos de plataformas anunciaram um relaxamento deliberado de moderação de conteúdo. Assim que comprou o Twitter (atual X) em 2022, Elon Musk demitiu grande parte da equipe responsável - o que colocou a plataforma na mira de autoridades europeias. Mark Zuckerberg anunciou no início deste ano o fim de checagem de dados e relaxamento em moderação.

No Brasil, STF determinou que plataformas podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros. Apesar da decisão, é necessário ainda atualizar Marco Civil da Internet e uma legislação que define regras mais claras sobre o tema.

Relembre o caso

Charlie Kirk foi assassinado anteontem, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.

Dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não têm qualquer relação com o crime, segundo o FBI.