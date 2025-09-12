Topo

Marido da filha de Gugu exibe moto avaliada em R$ 140 mil: 'Vai para chapa'

Gabriel Gravino ostentou sua nova moto de luxo nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Gabriel Gravino ostentou sua nova moto de luxo nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram
12/09/2025 20h12

Gabriel Gravino, 21, compartilhou com seus seguidores sua mais nova aquisição automobilística: uma moto BMW S 1000 RR.

O que aconteceu

O modelo custa em torno de R$ 140 mil. "Essa vai para a chapa!", festejou ele no Instagram, na legenda de um vídeo em que exibe o mais novo item de sua coleção de veículos caros.

Gabriel é marido de Sofia Liberato, 21, uma das filhas gêmeas do saudoso Gugu Liberato. Os dois trocaram alianças em maio deste ano, numa cerimônia intimista realizada em Orlando, Estados Unidos, onde vivem juntos.

O rapaz coleciona carros de luxo e tem uma garagem avaliada em quase R$ 7 milhões. Ele possui, entre outros itens, uma Lamborghini Urus (com valor aproximado de R$ 4 milhões), uma Ferrari 458 (R$ 2,5 milhões) e uma Mercedes GLE (R$ 900 mil).

