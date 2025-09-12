Luísa Sonza posa de corset e sutiã rendado antes de show no The Town
Luísa Sonza, 27, postou uma série de fotos antes de se apresentar no The Town, festival realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
O que aconteceu
A cantora chamou a atenção ao posar de corset amarelo e sutiã preto rendado. Ela fez a publicação hoje (12) em seu Instagram.
Os cliques da artista renderam vários elogios na rede social. "Que espetáculo", exaltou um. "Você é surreal", indicou outro. "Gata gostosa", declarou a influenciadora Gkay.
O show de Luísa Sonza se apresenta no palco The One. Além dela, Backstreet Boys, Jason Derulo e CeeLo Green se apresentam no evento hoje.