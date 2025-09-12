Topo

Luísa Sonza posa de corset e sutiã rendado antes de show no The Town

Luísa Sonza ousa ao posar com corset e sutiã rendado antes de show no The Town
Luísa Sonza ousa ao posar com corset e sutiã rendado antes de show no The Town Imagem: Reprodução/Instagram
12/09/2025 21h21

Luísa Sonza, 27, postou uma série de fotos antes de se apresentar no The Town, festival realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A cantora chamou a atenção ao posar de corset amarelo e sutiã preto rendado. Ela fez a publicação hoje (12) em seu Instagram.

Os cliques da artista renderam vários elogios na rede social. "Que espetáculo", exaltou um. "Você é surreal", indicou outro. "Gata gostosa", declarou a influenciadora Gkay.

O show de Luísa Sonza se apresenta no palco The One. Além dela, Backstreet Boys, Jason Derulo e CeeLo Green se apresentam no evento hoje.

