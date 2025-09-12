Topo

Luísa Sonza é alvo de críticas por maquiagem no The Town: 'Tenebrosa'

Luísa Sonza chama a atenção com maquiagem no The Town - Reprodução/Globoplay
12/09/2025 22h34

Luísa Sonza, 27, foi criticada por sua maquiagem em apresentação no The Town.

O que aconteceu

A cantora foi alvo de comentários negativos por sua maquiagem no show desta sexta-feira. No X (antigo Twitter), várias pessoas reprovaram a escolha.

A make virou memes e comparações na rede social. "Tenebrosa essa maquiagem", indicou um. "Que maquiagem horrorosa essa da Luísa Sonza", opinou outro. "Parece que as crianças aqui de casa maquiaram ela", declarou uma terceira.

Em entrevista ao Multishow, a cantora explicou a referência da maquiagem. Segundo ela, o visual foi inspirado no filme Kill BIll, dirigido por Quentin Tarantino e estrelado por Uma Thurman.

