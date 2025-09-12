Luísa Sonza é alvo de críticas por maquiagem no The Town: 'Tenebrosa'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Luísa Sonza, 27, foi criticada por sua maquiagem em apresentação no The Town.

O que aconteceu

A cantora foi alvo de comentários negativos por sua maquiagem no show desta sexta-feira. No X (antigo Twitter), várias pessoas reprovaram a escolha.

A make virou memes e comparações na rede social. "Tenebrosa essa maquiagem", indicou um. "Que maquiagem horrorosa essa da Luísa Sonza", opinou outro. "Parece que as crianças aqui de casa maquiaram ela", declarou uma terceira.

Em entrevista ao Multishow, a cantora explicou a referência da maquiagem. Segundo ela, o visual foi inspirado no filme Kill BIll, dirigido por Quentin Tarantino e estrelado por Uma Thurman.

