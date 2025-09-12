Topo

Ludmilla prepara homenagem para Zuri no The Town e diz se quer mais filhos

Ludmilla se apresenta neste domingo no The Town - Steff Lima
Ludmilla se apresenta neste domingo no The Town Imagem: Steff Lima
12/09/2025 19h15

Ludmilla, 30, contou que planeja fazer uma homenagem à filha, Zuri, 4 meses, no show que fará neste domingo (14), no último dia do The Town.

O tributo acontecerá durante a performance da música "Paraíso", que a cantora compôs em homenagem à herdeira e à esposa, Brunna Gonçalves, 33. "Com certeza vou homenageá-la. 'Paraíso' é a música que mais representa essa fase da minha vida. Cada vez que eu canto, sinto que é uma homenagem não só para elas duas, mas para tudo o que a gente construiu juntas. Inclusive, quero todo mundo muito atento a essa música no meu show do The Town. Fica com esse spoiler!", adiantou a musa, em entrevista ao portal Gshow.

Ludmilla quer muito contar com a presença de Brunna e Zuri na ocasião, mas sabe que isso dependerá de uma série de fatores. "A gente quer muito que ela e a Brunna estejam lá, mas tudo vai depender das condições do dia. Se for possível, com certeza a Zuri vai estar comigo, mas com toda a atenção e os cuidados necessários, já que ela ainda é muito pequenininha. Vai ser algo muito bem planejado e preparado."

Ela admite que pensa em, no futuro, ter mais filhos com a companheira. "A gente pensa em aumentar a família, claro. A experiência tem sido tão maravilhosa que é natural sonhar com isso. Mas, por enquanto, nosso foco é curtir cada momento da Zuri. Estamos vivendo intensamente essa fase e o futuro a gente vai construindo com calma."

