Lucas Lima se esquiva de pergunta sobre namoro: 'Não vou esconder'
Lucas Lima, 42, não respondeu se está solteiro ao ser questionado pela imprensa hoje no The Town.
Após rumores de affair com Mina Winkel, 33, músico disse que não vai esconder quando estiver namorando. "Eu já decidi que eu não quero mais me envolver com esses boatos. As pessoas especulam o que elas quiserem", disse.
Eu, quando namorar, não vou esconder. E vai estar tudo certo. Lucas Lima
Lucas disse que não adianta responder, porque ninguém acredita. "Que isso fique fora de mim, porque não me pertence".
O artista também falou que o filho Theo, 11, ainda não tem celular, muito menos redes sociais. "[Se ele pedisse para ter], eu diria o mesmo caso ele pedisse para dirigir um carro: ainda não".