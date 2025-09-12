Topo

Entretenimento

Luana Piovani curte passeio de barco em Noronha e ganha música; veja vídeo

Luana Piovani curte passeio de barco em Noronha e ganha música - Instagram
Luana Piovani curte passeio de barco em Noronha e ganha música Imagem: Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

12/09/2025 12h55Atualizada em 12/09/2025 12h55

Luana Piovani, 49, está em Fernando de Noronha e aproveitou passeio de barco durante a viagem.

O que aconteceu

Durante o passeio de barco, a atriz ganhou uma música de um cantor, Wilker Brasileiro, que mora na ilha. O cantor publicou um vídeo mostrando um pouco do momento de lazer da atriz.

Wilker contou que compôs uma música para Luana. "Nossos encontros nessa ilha mágica sempre surpreende, ainda compus uma música pra você, Lua, obrigado por sua amizade, você é sinistra de mais, semana linda ao lado dos amigos e família", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, a artista agradeceu pela homenagem. "Meu irmão, foi lindo e será sempre mais", escreveu.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Final do Miss Bumbum 2025 tem candidatas indignadas e cartaz feminista

Luana Piovani curte passeio de barco em Noronha e ganha música; veja vídeo

Quitéria Chagas relata morte do marido: ?Parou de respirar na minha frente?

The Town: Susana Vieira se transforma em Mariah Carey em campanha bem-humorada

Fazenda: 'Duvido de Galisteu prometendo não cortarem as câmeras', diz Chico

Naldo Benny assume ser mentiroso e deixa Patrícia Poeta sem graça

Tomorrowland Brasil 2026 é adiado após incêndio em palco na Bélgica

Rodrigo Santoro relembra transformação nos bastidores de '300': 'Horas de caracterização'

A Fazenda: 'Frota seria um excelente infiltrado', avalia Bárbara Saryne

Zezé tem 1ª vitória em ação por falsa declaração política criada por IA

Show do Backstreet Boys no The Town 2025: que horas começa e onde assistir