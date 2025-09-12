Topo

Leandro Lima sobre cenas íntimas em Vale Tudo: 'Sete já no primeiro dia'

Leandro Lima no terceiro dia do The Town - Webert Belicio/ Agnews
Ane Cristina
do UOL

De Splash, em São Paulo

12/09/2025 21h20

Leandro Lima, 43, comentou como foi gravar cenas de intimidada com Débora Bloch, 62, em "Vale Tudo". Seu personagem, Walter, teve um longo caso com Odete Roitman.

O que aconteceu

Nos bastidores do terceiro dia de The Town, Leandro conversou com Splash sobre a participação na novela. "No primeiro dia de gravação já rolou isso [cenas de intimidade]. Não conhecia a Débora e tinha sete cenas íntimas com ela no mesmo dia."

Leandro brincou ainda. "A menina da preparação chegou duas semanas depois que a gente estava gravando. Ela falou 'Sou da coordenação de intimidade' e a Débora: 'Amor, tá atrasada, aqui já foi."

O ator falou sobre os desafios de ser pai de uma menina de 24 anos e um menino de três. "Quando a gente é muito novo e precisando prover de outra forma, você acaba não prestando atenção. Hoje em dia é muito mais a preocupação de como criar um ser humano para esse mundo louco. A maturidade traz uma consciência."

O pequenininho já subiu até no palco e a mais velha é uma supermodelo, tá fazendo todas as campanhas do Brasil. Leandro Lima

Leandro também comentou o "status de galã". "Não faz muita diferença, quero fazer meu trabalho."

