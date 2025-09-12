Leandro Lima sobre cenas íntimas em Vale Tudo: 'Sete já no primeiro dia'
Leandro Lima, 43, comentou como foi gravar cenas de intimidada com Débora Bloch, 62, em "Vale Tudo". Seu personagem, Walter, teve um longo caso com Odete Roitman.
O que aconteceu
Nos bastidores do terceiro dia de The Town, Leandro conversou com Splash sobre a participação na novela. "No primeiro dia de gravação já rolou isso [cenas de intimidade]. Não conhecia a Débora e tinha sete cenas íntimas com ela no mesmo dia."
Leandro brincou ainda. "A menina da preparação chegou duas semanas depois que a gente estava gravando. Ela falou 'Sou da coordenação de intimidade' e a Débora: 'Amor, tá atrasada, aqui já foi."
O ator falou sobre os desafios de ser pai de uma menina de 24 anos e um menino de três. "Quando a gente é muito novo e precisando prover de outra forma, você acaba não prestando atenção. Hoje em dia é muito mais a preocupação de como criar um ser humano para esse mundo louco. A maturidade traz uma consciência."
O pequenininho já subiu até no palco e a mais velha é uma supermodelo, tá fazendo todas as campanhas do Brasil. Leandro Lima
Leandro também comentou o "status de galã". "Não faz muita diferença, quero fazer meu trabalho."