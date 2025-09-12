Topo

Eleita Miss Bumbum é produtora de conteúdo adulto e já tem fama por bundão

Kerolay Chaves fez um raio-x para provar que o bumbum é natural - Reprodução/Instagram/@kerolay_chaves
Kerolay Chaves fez um raio-x para provar que o bumbum é natural Imagem: Reprodução/Instagram/@kerolay_chaves
Kerolay Chaves, 24, foi a vencedora do Miss Bumbum 2025 na noite de hoje.

O que aconteceu

Ganhadora é produtora de conteúdo adulto e ostenta quase 900 mil seguidores no Instagram. Mineira, Kerolay representou o Rio de Janeiro.

A minha fama na rede social veio muito pelo meu bumbum, e todo mundo falava 'acho que você devia participar', aí eu vim. Kerolay Chaves, em conversa com o UOL

Além dos 126 cm de bunda, Kerolay esbanjou simpatia e elegância quando subiu ao palco usando vestido bege grudadinho todo espelhado. A plateia, cheia de homens de meia idade, comentava a desenvoltura da campeã.

Expectativas de Kerolay, agora consagrada, são altas. "É muita responsabilidade [carregar essa faixa], né? Tem que manter os treinos em dia, manter o bumbum", ri.

Miss Bumbum - Pedro Balciunas/UOL - Pedro Balciunas/UOL
As vencedoras da noite no Miss Bumbum 2025
Imagem: Pedro Balciunas/UOL

Nem tudo é bunda. Para a mineira, a Miss Bumbum precisa ter "carisma, desenvoltura no palco até pra conseguir passar a energia pra todo mundo. Isso também é grande parte do concurso, não é só o bumbum".

Preparação da vencedora envolveu bem mais que treinos. "Tem que pensar numa apresentação dinâmica, tem que ter todo um treinamento pra ter a desenvoltura, esfoliação de bumbum, massagem. Teve tudo."

Aberta a opções, Kerolay diz que gosta de trabalhar com o público e espera que o prêmio impulsione seu perfil de conteúdos adultos. "Querendo ou não agora eu tenho, literalmente, o prêmio de Miss Bumbum. Isso com certeza vai ser o meu slogan por muito tempo."

