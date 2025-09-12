Topo

Iza, Lady Gaga e Shakira: nomes de cantoras dominam batismo de pets no Brasil

São Paulo

12/09/2025 10h59

Um levantamento feito pela Petlove, a partir de dados de 1,8 milhão de animais cadastrados, apontou que cantoras internacionais e atrações ligadas ao festival The Town estão entre as principais inspirações na hora de batizar cães e gatos no Brasil.

O Top 20 é liderado por Diana Ross, seguida de Lady Gaga e Tina Turner. Outras artistas como Shakira, Taylor Swift, Britney Spears, Rihanna, Madonna e Beyoncé também aparecem entre os nomes mais usados por tutores.

As 20 divas mais lembradas:

- Diana (Ross)

- Lady (Gaga)

- Tina (Turner)

- Shakira

- Pink

- Sabrina (Carpenter)

- Donna (Summer)

- Taylor (Swift)

- Britney (Spears)

- Olivia (Rodrigo)

- Rihanna

- Miley (Cyrus)

- Cher

- Céline (Dion)

- Adele

- Alicia (Keys)

- Mariah (Carey)

- Madonna

- Ariana (Grande)

- Beyoncé

O efeito The Town

Além das divas internacionais, nomes ligados ao festival The Town também aparecem com destaque. O mais escolhido foi João Gomes, seguido por Don Toliver e Natasha Bedingfield. Entre os brasileiros, também se destacam Iza, Glória Groove, Pitty, Péricles, Joelma e Ivete Sangalo.

Top 10 relacionados ao festival:

- João (Gomes)

- Don (Toliver)

- Natasha (Bedingfield)

- Iza

- Boy (Bruna)

- Glória (Groove)

- Pitty

- Péricles

- Joelma

- Ivete (Sangalo)

