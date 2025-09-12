Provocado por diretor da Apple, jornalista tenta quebrar novo iPhone Air

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Um jornalista do Tom's Guide, site especializado em tecnologia, tentou entortar o novo iPhone 17 Air após sugestão do diretor de marketing da Apple, Greg Joswiak. Objetivo era testar a durabilidade do aparelho.

O que aconteceu

Após sugestão do diretor de marketing da Apple, um jornalista tentou usar a força para quebrar o novo iPhone 17 Air. Mark Spoonauer, do Tom's Guide, veículo especializado em tecnologia, entrevistava Greg Joswiak sobre a engenharia dos novos lançamentos.

Aparelho entortou levemente, mas não quebrou. De acordo com o jornalista, ele aplicou toda sua força para tentar partir o celular ao meio, mas ele apenas entortou levemente e depois voltou ao normal.

Ele havia questionado o executivo da Apple sobre a durabilidade do aparelho. Greg Joswiak respondeu que o novo iPhone é "incrivelmente durável" e na sequência jogou um modelo para o entrevistador, que estava em uma poltrona distante, e sugeriu que ele tentasse quebrar.

Jornalista ficou impressionado com a sugestão. "É preciso muita confiança em seu novo carro-chefe ultrafino para me convidar para fazer isso bem no meio de uma entrevista filmada", escreveu na matéria do Tom's Guide.

iPhone Air é lançado no auditório Steve Jobs, na sede da Apple, na Califórnia Imagem: Manuel Orbegozo/Reuters

O novo iPhone 17 Air é o mais fino já feito. O celular tem apenas 5,64mm de espessura.

Os novos lançamentos da Apple, incluindo toda a linha de iPhone 17, foram feitos no último dia 9. A linha inclui o iPhone 17, 17 Pro e Pro Max, além do iPhone Air, que foi o que ganhou mais destaque.