Apresentador do CQC aparece na abertura de Terra Nostra e pouca gente sabe

A reprise de Terra Nostra (Globo, 1999) na Edição Especial da TV Globo trouxe uma curiosidade que poucos conheciam. O ator e comediante Marco Luque, 51, compôs o casting de figurantes de "Terra Nostra".

O que aconteceu

Ele aparece logo na abertura da novela. A cena tem figurantes que simulavam a chegada de imigrantes italianos ao Brasil. Segundo Luque, a participação aconteceu quando ele tinha apenas 25 anos e ainda buscava espaço na carreira artística.

Estavam precisando de morenos altos, como se fossem italianos que estivessem chegando no Brasil, no trem Marco Luque, à revista Quem

Marco Luque como figurante em 'Terra Nostra' Imagem: Reprodução/Globo

Apesar da oportunidade, sua fisionomia não agradou de imediato ao produtor. "O cara olhou para mim e falou: 'você não tem nada a ver com italiano'. Aí ele me deu uma caixa, e se vocês verem uma caixa passando (na abertura), sou eu", contou o ator.

Confira a abertura na íntegra abaixo:

Antes da fama, Luque também participou de outras produções como figurante. No SBT, fez um policial em Esmeralda (2004-2005), versão brasileira da trama mexicana.

Em 2006, ele esteve no seriado "Carga Pesada" e, no Fantástico, compôs o quadro "Álbum de Casamento". Anos depois, alcançou projeção nacional no programa CQC, da Band, onde se consolidou como humorista e apresentador.