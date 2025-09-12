Topo

Entretenimento

Apresentador do CQC aparece na abertura de Terra Nostra e pouca gente sabe

Rafinha Bastos, Marcelo Tas e Marco Luque na bancada do CQC - Divulgação/Band
Rafinha Bastos, Marcelo Tas e Marco Luque na bancada do CQC Imagem: Divulgação/Band
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

12/09/2025 14h09

A reprise de Terra Nostra (Globo, 1999) na Edição Especial da TV Globo trouxe uma curiosidade que poucos conheciam. O ator e comediante Marco Luque, 51, compôs o casting de figurantes de "Terra Nostra".

O que aconteceu

Ele aparece logo na abertura da novela. A cena tem figurantes que simulavam a chegada de imigrantes italianos ao Brasil. Segundo Luque, a participação aconteceu quando ele tinha apenas 25 anos e ainda buscava espaço na carreira artística.

Estavam precisando de morenos altos, como se fossem italianos que estivessem chegando no Brasil, no trem Marco Luque, à revista Quem

Relacionadas

'Héctor Bolígrafo', do Lady Night, fazia CQC, SuperPop e programa do Faro

19 anos mais jovem: quem é a maquiadora que vai se casar com Marco Luque

Marco Luque não quer ser só o cara que fez CQC: 'Difícil a galera aceitar'

Marco Luque como figurante em 'Terra Nostra' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Marco Luque como figurante em 'Terra Nostra'
Imagem: Reprodução/Globo

Apesar da oportunidade, sua fisionomia não agradou de imediato ao produtor. "O cara olhou para mim e falou: 'você não tem nada a ver com italiano'. Aí ele me deu uma caixa, e se vocês verem uma caixa passando (na abertura), sou eu", contou o ator.

Confira a abertura na íntegra abaixo:

Antes da fama, Luque também participou de outras produções como figurante. No SBT, fez um policial em Esmeralda (2004-2005), versão brasileira da trama mexicana.

Em 2006, ele esteve no seriado "Carga Pesada" e, no Fantástico, compôs o quadro "Álbum de Casamento". Anos depois, alcançou projeção nacional no programa CQC, da Band, onde se consolidou como humorista e apresentador.

Marco Luque em 'Esmeralda', do SBT, e em foto recente - Reprodução/SBT e Instagram - Reprodução/SBT e Instagram
Marco Luque em 'Esmeralda', do SBT, e em foto recente
Imagem: Reprodução/SBT e Instagram

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Aos 92, Michael Caine deve sair da aposentadoria por sequência de sucesso

Apresentador do CQC aparece na abertura de Terra Nostra e pouca gente sabe

Sequência de 'Super Mario Bros. O Filme' ganha nome e teaser; confira

Bomba sobre Olívia explode em 'Dona de Mim' e traz Tony Ramos de volta

Mulher Abacaxi acusa segurança de boate de transfobia e registra BO em SP

Final do Miss Bumbum 2025 tem candidatas indignadas e cartaz feminista

Luana Piovani curte passeio de barco em Noronha e ganha música; veja vídeo

Quitéria Chagas relata morte do marido: ?Parou de respirar na minha frente?

The Town: Susana Vieira se transforma em Mariah Carey em campanha bem-humorada

'Não sou de duvidar da Galisteu.... mas duvido', diz Chico sobre a Fazenda

Naldo Benny assume ser mentiroso e deixa Patrícia Poeta sem graça