Gkay comenta retorno ao programa de Tatá Werneck: 'Perdoar é uma decisão'

Gkay explicou por que decidiu voltar ao Lady Night nesta semana, três anos após uma participação que causou polêmica em sua carreira.

O que aconteceu

A influenciadora relembrou a participação de 2022. "A gravação daquela primeira vez que eu estive lá fugiu completamente do esperado, o que eu achava que tinha sido engraçado realmente soou desequilibrado, eu diria. Eu estava muito empolgada por gravar com a Tatá, era o máximo de tudo", contou Gkay nos stories do Instagram.

Na nova participação, ela fez as pazes com Tatá Werneck. Gkay afirmou que conseguiu ressignificar a experiência: "Consegui sorrir no lugar que me fez chorar. O abraço verdadeiro que eu dei na Tatá simbolizou tudo isso".

Gkay afirma que, nos últimos anos, praticou o perdão. "Perdoar é uma decisão, e às vezes esse perdão nem é para outras pessoas. É para a gente, mesmo", disse.

As críticas que recebeu em 2022 a fizeram repensar sua carreira. "Eu só tinha duas escolhas: ou me entregar de vez, ou crescer. E eu busquei a segunda opção: equilíbrio, me cuidar, entender o que estava acontecendo. Graças a Deus, encontrei sabedoria onde eu não estava tendo."