A Fazenda: 'Frota seria um excelente infiltrado', avalia Bárbara Saryne

A discussão sobre quem podem ser os dois infiltrados em A Fazenda 17 anima fãs e especialistas, avalia Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Ela aponta que celebridades com experiência em realities, como Alexandre Frota, podem ser escolhas estratégicas para a produção. O papel de infiltrado pode até proteger a imagem de artistas diante do público.

Eu acho que o Frota seria um excelente infiltrado. Porque ele tem aquela visão de direção, né? Ele buscava sinais e ele tem essa visão de entretenimento, de entrega, de direção. Seria excelente para cumprir essas missões e enganar todo mundo . Bárbara Saryne

Segundo a repórter, convencer atores a aceitar o convite pode ser mais fácil ao oferecer uma missão de atuação, o que diminui o medo do "cancelamento".

É uma maneira de você se defender de ataques também. Falar, não, eu era uma infiltrada, eu tava fazendo o que a produção pedia. Bárbara Saryne

Bárbara completa que prefere ver Gabi Spanik como participante tradicional, não como infiltrada.

