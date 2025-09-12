Final do Miss Bumbum 2025 tem candidatas indignadas e cartaz feminista

Vinte mulheres disputaram o título de Miss Bumbum Brasil 2025 na noite desta quinta-feira (11) em São Paulo. O evento teve apresentações individuais das participantes e, como já ocorreu em outras edições, teve o resultado questionado.

O que aconteceu

Kerolay Chaves, Miss Bumbum Rio de Janeiro, foi a vencedora, com 126 cm de bumbum. Ela desfilou e dançou ao som de um remix de funk da música "Rude Boy", de Rihanna. Cada candidata teve cerca de 2 minutos para fazer uma apresentação de dança.

Thalyta Mel, candidata pelo Piauí, subiu ao palco coberta de véus e ao som de "Sob o sol", música de abertura da novela "O Clone". Ela segurou um cartaz em defesa do fim da violência contra a mulher e incentivando denúncias pelo canal 181. Despindo seus véus, ela terminou a apresentação levantando novamente o cartaz com a mensagem: "Para todas as mulheres, não fiquem caladas".

Thalyta Mel usou cartaz durante o Miss Bumbum 2025 Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Ka Carvalho, de Roraima, entrou balançando seus 110 cm de bumbum em medley de funk da cantora Anitta. Mulher trans, ela caprichou na performance e garantiu muita 'bateção' de cabelo e reboladas até o chão.

Cacau Gucci foi mais ousada e já subiu vestindo uma coroa mesmo antes do resultado. O biquini brilhante tinha o símbolo do Corinthians nos dois seios.

Antes da divulgação dos resultados, o concurso contou com um show do cantor e jurado Roberto Mhoretti, que tradicionalmente canta no evento.

Vencedoras da noite

Com o primeiro lugar para Kerolay Chaves, o concurso terminou com Luna Chaves (Amazonas) em segundo lugar e Ka Carvalho (Roraima) em terceiro. Thalyta Mel (Mato Grosso) ganhou como Miss Bumbum Simpatia e Cacau Gucci (Santa Catarina) como Miss Bumbum Revelação 2025.

Performando uma música latina, Luna discorda do resultado, mas diz que foi uma experiência única. "É o primeiro concurso de beleza que estou participando, sempre fui uma pessoa muito reservada", disse a Splash. Nutricionista, ela destaca sua personalidade forte. Ela não descarta uma volta ao concurso no ano que vem, mas tudo vai depender das oportunidades que se abrirem agora.

Não vou ser mentirosa, não concordei, mas estou feliz. Na hora da música ali, não deu certo, isso me prejudicou. Teve um erro ali várias vezes.

Luna Chaves em entrevista a Splash

Ka Carvalho foi mais direta nas críticas. "Estou feliz com o resultado, terceiro lugar, mas esse ano o primeiro lugar era meu. Isso aí foi comprado, tenho certeza. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz no palco. Você pode ter a bunda linda, mas o corpo é um conjunto. Todo mundo ali estava com celulite, mas vamos fazer uma linha de menos é mais".

Luna Chaves ficou em segundo lugar no Miss Bumbum 2025 Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Já a Miss Bumbum Revelação Cacau Gucci diz ter ficado grata com o resultado. "Eu já me via como Miss Bumbum, tanto que antes do resultado eu já estava de coroa. Não concordei com algumas coisas que não vem ao caso porque ia gerar uma polêmica muito grande. Mas tem coisas que não dependem de você." Corintiana, ela garante que a paixão pelo time a torna "capaz de qualquer coisa".

O Corinthians me ajudou muito. Depois que eu comecei a ser Miss Bumbum a gente tá com seis jogos sem perder nenhum. Tô sendo uma miss pé quente

Cacau Gucci em entrevista a Splash

O que dizem as juradas

Apesar da vencedora Kerolay ser dona da maior circunferência (126 cm) da noite, algumas juradas garantem que só isso não é suficiente.

Bruna Ferraz, empresária e uma das primeiras Miss Bumbum, diz que avalia o contexto de tudo da mulher para escolher uma vencedora. "O sorriso, a desenvoltura no palco, mas principalmente, o bumbum. Tem que ter bumbum, seja ele de silicone…". Para a empresária, o concurso tem importância ao fortalecer o empoderamento da mulher. "Com certeza ele quebra tabus. Ser Miss Bumbum é uma vantagem, mas ela tem que saber levar esse um ano de Miss Bumbum. Mas ela vai ser a eterna Miss Bumbum", diz a empresária.

Terceira colocada em 2024, Pâmella Michellinny, também defende a importância do concurso como forma de integração e diversidade LGBTI+. "Acho importante a mulher trans estar integrada na sociedade como uma mulher, não como um estereótipo mulher-trans." Ela torcia para Ka Carvalho.