Sequência de 'Super Mario Bros. O Filme' ganha nome e teaser; confira

'Super Mario Galaxy: O Filme' estreia em abril de 2026 Imagem: Reprodução
do UOL

De Splash, em São Paulo

12/09/2025 13h46

Foi anunciado hoje o título da sequência de "Super Mario Bros. O Filme" (2023).

O título será "Super Mario Galaxy: O Filme". A previsão é que o filme chegue aos cinemas em abril de 2026.

O primeiro filme foi um sucesso de bilheteria. "Super Mario Bros. O Filme" faturou US$ 1,36 bilhão em bilheteria no mundo todo, segundo o IMDb.

Até hoje, é a 5ª animação com maior bilheteria da história. A primeira da lista é a chinesa "Ne Zha 2" (US$ 2,2 bilhões), seguida de "Divertida Mente 2" (US$ 1,7 bilhão), o live action de "O Rei Leão" (US$ 1,65 bilhão) e "Frozen 2" (US$ 1,4 bilhão).

Foi a terceira adaptação do personagem da Nintendo para os cinemas. A primeira, "Super Mario Bros.: The Great Mission to Rescue Princess Peach!" (1986), só foi exibida no Japão. Em 1993, foi produzido um live action chamado "Super Mario Bros.", que foi um fracasso de crítica e de bilheteria.

Confira o teaser:

