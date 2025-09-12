Topo

Entretenimento

Filha de Paul Walker presta homenagem ao ator no dia em que ele completaria 52 anos

São Paulo

12/09/2025 14h56

Nesta sexta-feira, 12, Paul Walker completaria 52 anos. Para marcar a data, sua filha, Meadow Walker, de 26 anos, fez uma homenagem nas redes sociais, resgatando uma foto de sua infância ao lado do ator.

"Feliz aniversário, papai. Te amo infinitamente e sinto sua falta todos os dias", escreveu ela na legenda da publicação.

Em outubro de 2021, Meadow se casou com o ator Louis Thornton-Allan em uma cerimônia à beira-mar na República Dominicana. Por tradição, a noiva costuma ser acompanhada até o altar pelo pai. Na ocasião, quem assumiu o papel foi o ator Vin Diesel, amigo próximo de Paul Walker e colega de elenco em Velozes e Furiosos.

Relembre a morte do ator

Paul Walker morreu em 30 de novembro de 2013, aos 40 anos, vítima de um acidente de carro em Santa Clarita, na Califórnia. Ele estava com Roger Rodas quando o veículo colidiu com um poste e pegou fogo. Ambos morreram instantaneamente.

Na época, as filmagens de Velozes e Furiosos 7 foram suspensas temporariamente. Para concluir o longa, a produção utilizou cenas gravadas anteriormente, efeitos digitais e a ajuda dos irmãos do ator, Cody e Caleb Walker, como dublês. O filme foi finalizado com uma homenagem a Paul Walker, incluindo a canção See You Again, de Wiz Khalifa e Charlie Puth.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

De biquíni, Yasmin Brunet empina bumbum e é elogiada: 'Abalando estruturas'

Neil Young é alvo de processo de marca registrada sobre nome da banda Chrome Hearts

Tiro e brinde do mal: o crime de Odete contra Marco Aurélio em 'Vale Tudo'

Berlim intervém após festival belga descartar maestro israelense por causa de Gaza

Walter Salles vai apresentar sessão de 'O Agente Secreto' no Museu da Academia do Oscar

Taylor Swift vai depor em processo de Blake Lively contra Justin Baldoni

Nicolas Cage revela doação de US$ 20 mil a orfanato após ganhar aposta

Virginia renova bronzeado e exibe corpo musculoso pós-treino: 'Gostosa'

Marco Aurélio morre em 'Vale Tudo'? Vilão sofrerá atentado nos próximos capítulos

Filha de Paul Walker presta homenagem ao ator no dia em que ele completaria 52 anos

Como está Rejane Schumann? Ativista atualiza saúde da atriz encontrada em situação de abandono