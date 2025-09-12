Fátima Bernardes não tem conselhos para novos âncoras: 'São experientes'

Topo

Fátima Bernardes no The Town Imagem: Tomzé Fonseca/Agnews
Luiza Stevanatto
12/09/2025 22h03

Fátima Bernardes, 62, não tem conselhos para dar aos novos âncoras da Globo, que teve uma dança de cadeiras nas bancadas do jornalismo com a saída de William Bonner, 61, do Jornal Nacional.

A apresentadora falou sobre o assunto hoje, no The Town.

Minha avó dizia que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Então, conselho nenhum. São profissionais supercapacitados, experientes. Eu tenho certeza que vai continuar o brilho de sempre. Fátima Bernardes

Fátima também disse que está "satisfeita e feliz" com a reação do público ao seu canal no YouTube. É uma forma diferente de você se comunicar, que me surpreendeu, porque as pessoas ainda acham que estão mais perto de mim do que já estavam em qualquer outro momento da minha vida.

Descobri que, no canal que tem o meu nome, é legal quando eu falo de mim. Isso foi uma surpresa muito agradável.

