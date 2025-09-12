Topo

Quem é a nova aliada de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!': 'Mulher misteriosa'

Sandra (Flávia Alessandra) e Ines (Joana Solnado) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Angélica Goudinho
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

12/09/2025 05h30

A atriz portuguesa Joana Solnado, 41, retorna às tramas da Globo em "Êta Mundo Melhor!", interpretando Inês, aliada de Sandra (Flávia Alessandra), no próximo dia 15. Ela conta que não esperava pelo convite e abre o jogo sobre a parceria com o elenco.

O que aconteceu

Convite para a novela chegou de forma inesperada, logo após as gravações da série portuguesa "Marquesa de Alorna". "No final das filmagens, a Dani Ciminneli, produtora de elenco da novela, me liga dizendo que propôs o meu nome e que a Amora (Mautner, diretora artística), o João Paulo Jabur (diretor geral) e a Luciana Flores (assistente de direção) queriam muito que eu fizesse a dupla da Flávia Alessandra, na sua grande e esperada volta à novela. Li os capítulos e gostei de cara da Inês", relata.

As gravações, segundo Joana, estão em ritmo animado e cercadas de reencontros. "As gravações estão ótimas, estão correndo muito bem. O ambiente é muito bom e os profissionais incríveis. Estou revendo o João Paulo Jabur, a Mayara Aguiar (diretora), a Dani Cimminelli e o Pedro Ramôa (também produtor de elenco), com quem já tinha trabalhado em projetos anteriores."

A parceria com a Flávia [Alessandra] está maravilhosa, desde o primeiro dia tivemos uma química muito boa em cena e fora dela também. É uma atriz incrível. Joana Solnado

Joana descreve Inês como "uma mulher misteriosa que não olha os meios para atingir os fins". "[Ela é] fascinada por Sandra e por suas estratégias maquiavélicas, faz tudo para ficar ao lado dela e compactua com seus planos. Mas Inês guarda grandes segredos", expõe a artista, que afirma não saber até quando a personagem ficará na trama.

"Êta Mundo Melhor!" é a sexta novela de Joana Solnado no Brasil. Seu primeiro papel por aqui foi em "Como Uma Onda", de 2004. Depois, fez participações em "Revelação", do SBT; "Liberdade, Liberdade", "Novo Mundo" e "Travessia", da Globo, além de "Dona Beja", que já foi gravada, mas só estreia na HBO Max em 2026.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

