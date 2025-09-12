Em reviravolta surpreendente, testamento de Armani define caminho para venda do império da moda

Por Elisa Anzolin

MILÃO (Reuters) - O falecido estilista Giorgio Armani instruiu seus herdeiros a venderem gradualmente a marca de moda que ele criou há 50 anos ou a buscarem uma listagem no mercado de ações, segundo seu testamento, marcando uma virada surpreendente para uma empresa altamente protetora de sua independência e de suas raízes italianas.

O testamento, analisado pela Reuters, afirma que os herdeiros devem vender uma participação inicial de 15% na grife italiana dentro de 18 meses e, posteriormente, transferir uma participação adicional de 30% a 54,9% para o mesmo comprador entre três e cinco anos após a morte de Armani.

O estilista, conhecido no setor como "Rei Giorgio", morreu em 4 de setembro, aos 91 anos e sem filhos para herdar seu império da moda.

O testamento também diz que a prioridade deve ser dada ao gigante do luxo LVMH, ao peso-pesado da beleza L'Oreal, ao líder do setor de óculos EssilorLuxottica ou a outro grupo de "igual posição" identificado por uma fundação que o estilista criou para preservar seu legado com a concordância do parceiro de negócios e de vida de Armani, Pantaleo Dell'Orco.

Como alternativa para a venda da segunda parcela de ações, uma oferta pública inicial deve ser realizada na Itália ou em um mercado de igual posição, disse.

Não ficou imediatamente claro o que aconteceria se um dos herdeiros ou a fundação não cumprisse as instruções de venda estabelecidas no testamento.

A menção explícita da venda de participações e de empresas listadas na França como possíveis compradores é uma surpresa, dada a recusa persistente de Giorgio Armani em diluir seu controle ou listar seu grupo de moda no mercado de ações. Isso também pode estimular uma corrida para garantir uma fatia da marca, que, segundo especialistas do setor, manteve seu apelo apesar da desaceleração do luxo global.

A EssilorLuxottica, controlada pelos herdeiros do empresário italiano Leonardo Del Vecchio e com laços comerciais com a Armani, disse em um comunicado que consideraria um possível acordo.

"Estamos orgulhosos da consideração que nosso grupo e sua administração receberam do Sr. Armani", disse um porta-voz da EssilorLuxottica à Reuters.

"Juntamente com a diretoria, avaliaremos cuidadosamente essa perspectiva de desenvolvimento, considerando os laços profundos já existentes entre os dois grupos."

Ao longo dos anos, o criador dos populares ternos desestruturados que lhe deram fama internacional recebeu várias abordagens, incluindo uma em 2021 de John Elkann, descendente da família italiana Agnelli, e outra da marca de luxo Gucci, quando Maurizio Gucci ainda estava no comando.

Armani era o único acionista majoritário da empresa que criou com seu falecido sócio Sergio Galeotti na década de 1970 e sobre a qual manteve um controle rígido -- tanto criativo quanto gerencial -- até o fim.

Ele não deixou filhos para herdar o negócio, que gerou uma receita relativamente estável -- 2,3 bilhões de euros em 2024 -- mas cujos lucros diminuíram em meio a uma ampla recessão no setor de luxo.

O testamento, que lista seis tipos diferentes de ações com diferentes direitos de voto, dá à Fondazione Giorgio Armani e ao parceiro de vida e braço direito Pantaleo Dell'Orco 30% e 40% dos direitos de voto da empresa, respectivamente, o que significa que eles controlariam juntos o grupo de moda com 70% dos direitos de voto combinados.

A fundação manterá uma participação de 30,1% em uma listagem, de acordo com o testamento.

Seu conselho de cinco membros será presidido por Dell'Orco, de acordo com os estatutos da fundação. Outros membros do conselho incluem o sócio do Rothschild, Irving Bellotti, o sobrinho de Armani, Andrea Camerana, e duas pessoas de fora da família, disse uma pessoa próxima ao assunto à Reuters.

Os herdeiros devem considerar outras empresas de moda e luxo com as quais o grupo Armani tem vínculos comerciais para uma futura venda, também diz o testamento.

O grupo Armani tem parcerias comerciais com a L'Oreal e a EssilorLuxottica.

No entanto, com um valor de mercado de 240 bilhões de euros e uma reputação de ser um investidor minoritário paciente e apoiador, o conglomerado LVMH, controlado pelo bilionário Bernard Arnault, pode acabar prevalecendo.

"Acreditamos que a LVMH provavelmente seria a mais interessada, dentre as três, em uma participação, caso ela se tornasse disponível, dada a adequação estratégica", disseram os analistas da Berenberg em uma nota. Eles disseram que o grupo poderia facilmente comprar a Armani, que eles avaliaram entre 5 e 7 bilhões de euros.