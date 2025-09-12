Topo

Fazenda: 'Duvido de Galisteu prometendo não cortarem as câmeras', diz Chico

Imagem: Divulgação
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/09/2025 12h29

A promessa de Adriane Galisteu de não cortar câmeras em A Fazenda 17 é vista com desconfiança por Chico Barney, colunista do UOL, no Central Splash, do Canal UOL.

O histórico do reality mostra que a promessa de transmissão 24 horas raramente se cumpre sem cortes, alimentando a frustração dos espectadores e levantando dúvidas entre os comentaristas.

Não sou de duvidar da Galisteu, mas duvido. .Chico Barney

Bárbara Saryne ironiza ao lembrar que, em edições anteriores, o Record Plus já cortou imagens em momentos importantes, frustrando quem paga pelo serviço.

É claro que a gente vai ver a vaquinha quando tiver tendo uma treta, sabe?Bárbara Saryne

Bárbara Saryne também expressa descrença, destacando que o público espera ver tudo, mas acaba assistindo cenas pouco relevantes nos momentos decisivos.

A divulgação é sempre o quê? 24 horas. Assista 24 horas. E aí, não tem essa, né? Tudo bem, vai estar lá ligado, mas vai estar na câmera que não interessa.Bárbara Saryne

Chico Barney sugere que o reality poderia inovar ao mostrar provas ao vivo na íntegra, algo que considera fundamental para atualizar o programa e agradar quem acompanha pela plataforma.

Uma coisa que ela poderia ter prometido e que acho que eles poderiam fazer de fato é mostrar a porra das provas na Record Plus. Isso aí, assim, atualiza melhor o programa, faz uma edição mais dinâmica, faz mais coisa ao vivo, sei lá. Mas isso eu acho imperdoável.Chico Barney

  Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Veja a íntegra:

