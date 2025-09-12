Topo

'Dona de Mim' hoje (12): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Abel (Tony Ramos) e Jaques (Marcello Novaes) em Dona de Mim - Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

12/09/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (12) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Marlon fica mobilizado com o vídeo de Bárbara. Filipa sonda Denise e Jaques sobre o motivo da briga de Olívia e Abel antes do acidente. Sofia sente saudade de casa, e Leo a apoia. Kami comenta com Ryan sobre um seguidor insistente. Rosa, Filipa e Davi visitam Sofia na casa de Leo. Filipa começa a dar aulas de teatro, e Jaques se inscreve no curso. Sofia começa na nova escola. Nina afirma a Filipa que não se mudará da casa de Jaques. Kami recebe uma ameaça de um assediador e pede ajuda a Marlon. Ryan pega Dedé e Sofia na escola. Jaques descobre que Abel não podia ter filhos biológicos.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

