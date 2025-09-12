Topo

Entretenimento

Deolane dá nota de R$ 200 à filha caçula: 'Dinheirinho do lanche'

Deolane dá R$ 200 para a filha comprar lanche na escola - Reprodução/Instagram
Deolane dá R$ 200 para a filha comprar lanche na escola Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

12/09/2025 18h06

Deolane Bezerra, 37, deu R$ 200 para a filha caçula, Valentina, de 9 anos, gastar no lanche da escola.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou um vídeo dando uma nota de R$ 200 à caçula antes de ir para a escola. Ela postou a situação hoje nos stories do Instagram.

Relacionadas

TJPE envia investigação sobre Deolane e empresa de bet para Justiça Federal

Aniversário da filha de Deolane Bezerra terá bebê reborn como lembrancinha

Filho de Deolane Bezerra ostenta carro de R$ 3 milhões na favela da Rocinha

A advogada perguntou sobre a atividade escolar e exaltou o tamanho da filha. "É gincana hoje? O dinheirinho do lanche dela. É olimpíada? Entendi! Está uma moça", disparou.

Uma página repercutiu o vídeo de Deolane nas redes sociais, que causou surpresa em algumas pessoas. "Duzentos é a pensão da minha", indicou uma mulher. "A minha pede R$ 10 e falo para não gastar tudo", comentou outra. "Trabalho dois dias para fazer esse dinheirinho do lanche", afirmou uma terceira.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Ludmilla prepara homenagem para Zuri no The Town e diz se quer mais filhos

Denise Fraga ri da morte em novo filme: 'Falar disto é falar sobre a vida'

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 13/9 a 20/9

The Town: Rogério Flausino comete gafe em show: 'Obrigado, Rock in Rio'

Carmo Dalla Vecchia discorda de críticas à aparência: 'Me acho gato'

Deolane dá nota de R$ 200 à filha caçula: 'Dinheirinho do lanche'

The Town: Renato Goés aparece de surpresa em show de Duda Beat

Cláudia Abreu recupera foto de 'Anos Rebeldes' e homenageia Malu Mader

Aliados de Ernesto e Zulma: Êta Mundo Melhor! ganha dois novos personagens

Francisco Gil homenageia Preta Gil em Londres

De biquíni, Yasmin Brunet empina bumbum e é elogiada: 'Abalando estruturas'