Denise Fraga ri da morte em novo filme: 'Falar disto é falar sobre a vida'

Denise Fraga volta aos cinemas brasileiros com "Sonhar com Leões" (Paolo Marinou-Blanco), uma co-produção de Brasil, Portugal e Espanha.

O filme —uma comédia dramática— retrata uma imigrante brasileira em Lisboa com uma doença terminal, que procura uma organização clandestina para "morrer com dignidade" após algumas tentativas de suicídio.

Em entrevista ao videocast Plano Geral desta quarta-feira, a atriz diz que, apesar de se tratar de uma comédia, o filme promove uma montanha-russa de emoções. "Eu tenho uma predileção por esse lugar entre o drama e a comédia. Fazer uma pessoa rir e chorar ao mesmo tempo virou uma permanente no meu trabalho", diz.

Denise ainda revelou que ficou surpresa com o roteiro quando foi convidada para estrelar o filme. "É ousado. Quando li o roteiro, me perguntei como faria isso", diz. "Mas, no final, Gilda é dos personagens mais suculentos que já fiz. E Paolo é um dos melhores diretores de ator que já encontrei. Ele é genial (...) muito preciso e metódico. Foi exaustivo, mas eu adoro um desafio".

É um filme que traz muitas conversas depois (...) Falar sobre morte é falar sobre a vida Denise Fraga

Brasil tem 'filmaços' pré-selecionados ao Oscar

A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta segunda-feira os seis filmes pré-selecionados para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026.

Dos 16 longas inscritos para a vaga, foram escolhidos "Baby" (Marcelo Caetano), "Kasa Branca" (Luciano Vidigal), "Manas" (Marianna Brennand), "O Agente Secreto" (Kleber Mendonça Filho), "O Último Azul" (Gabriel Mascaro) e "Oeste Outra Vez" (Erico Rassi). "O Brasil está na moda. Ganhamos o Oscar de Melhor Filme Internacional com 'Ainda Estou Aqui', e agora estamos na disputa com seis belíssimos filmes", opina o jornalista Vitor Búrigo no Plano Geral.

É uma lista realmente lindíssima, que mostra a força do cinema brasileiro Vitor Búrigo

Segundo o jornalista, ainda não há favoritos nem uma previsão de qual pode ser o filme escolhido, dentre os seis, para representar o país. "Tudo pode acontecer, mas é preciso celebrar o cinema", diz. "Só foram selecionados filmaços. Estamos muito bem representados".

Ainda que "O Agente Secreto" seja o grande cotado para a premiação, após ser ovacionado em Cannes e Toronto, "Manas" também tem sido comentado internacionalmente e "Oeste Outra Vez" foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado. "Há anos em que não temos tantos filmes [bons], mas neste ano, temos vários ótimos", diz a crítica Flavia Guerra.

'The Voice of Hind Rajab' é gran finale de Veneza

"The Voice of Hind Rajab" emocionou o público do Festival Internacional de Cinema de Veneza ao receber o Grande Prêmio do Júri, o Leão de Prata, no último dia 4.

Vitor Búrigo defende que a premiação foi um ato de coragem dos jurados do festival. Com gravações originais, o longa retrata o assassinato de uma criança palestina na Faixa de Gaza durante uma invasão das Forças de Defesa de Israel. "Dá um nó na garganta; é muito excruciante", avalia Flavia Guerra, que já assistiu ao longa.

Segundo a jornalista, o filme é muito "potente", "inteligente" e com um "tom perfeito" — ainda que seja um drama forte. "O jeito com o qual ele é filmado é um soco na nossa cara. O filme é muito forte e potente. Não tinha como sair daqui sem um prêmio importante", diz. "A situação retratada, por si só, já é surreal".

Para Flavia, o filme foi o "grand finale" do Festival de Veneza. "Foi o único Grande Prêmio que já vi em que as pessoas aplaudiram de pé — e por 20 minutos", diz. "Isso é raríssimo em Veneza".

Apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo, Plano Geral é exibido às quartas-feiras, às 11h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias sobre cinema e streaming. Você pode ainda ouvi-lo no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.