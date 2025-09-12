Date de Britney com 'cara horrível' e 'cutucada' de Piovani marcam a semana

A semana dos famosos foi marcada por fofocas que vão de Britney Spears confessando um date ruim no Instagram a Luana Piovani alfinetando Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.
O que aconteceu
Britney postou nas redes que estava em um encontro com um "cara horrível" e foi ao banheiro... dançar! Para Fernanda Braz Soares, a princesa do pop fez jus à sua música "Circus", em que diz que "sabe dar um show".
Spears ainda revelou que foi para o date sem maquiagem. "E foi de pijama também, tá certa, afinal, It's Britney, bitch!", diz Fernanda, que ainda comenta que o tipo de post truncado, a dança no banheiro e a legenda "nonsense" já são parte da identidade da artista.
Enquanto isso, no VMA, Sabrina Carpenter fez chover no palco e apresentou um manifesto político dedicado a mulheres trans. A cantora ganhou três prêmios por seus videoclipes na premiação e, em apresentação com drags, também levantou placas com frases em prol da comunidade trans.
Sabrina provou que não é só 'Short n' Sweet'. Não está apenas surfando o momento. Ela já entendeu o jogo do pop: quem dura não é só quem acumula streams, mas quem cria narrativas simbólicas Fernanda Braz Soares
No Brasil, Luana Piovani usou as redes para falar sobre a crise hídrica em Fernando de Noronha. Moradores estão enfrentando racionamento severo e a atriz não economizou nas críticas.
Luana alfinetou Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que têm pousada na ilha. Piovani provocou o casal: "Cadê os defensores? Eles têm pousada aqui, é?", disse Piovani.
Piovani virou uma espécie de colunista não oficial do caos nacional. Cada nota dela é menos sobre fofoca e mais sobre um retrato da sociedade Fernanda Braz Soares