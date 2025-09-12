Topo

Entretenimento

Como está Rejane Schumann? Ativista atualiza saúde da atriz encontrada em situação de abandono

São Paulo

12/09/2025 14h55

A ativista Deise Falci, responsável por acolher e acompanhar Rejane Schumann, ex-atriz da Globo encontrada em situação de vulnerabilidade em Porto Alegre, divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando avanços da recuperação da artista de 76 anos.

No registro, Schumann aparece conversando em inglês, italiano e português. Deise afirmou ainda que a ex-atriz também fala espanhol e francês. "Ela fala as línguas perfeitamente", comentou, surpresa, ao mostrar o vídeo aos seguidores.

Rotina e cuidados

Na gravação, Rejane também levou a protetora até a cozinha e ofereceu um pedaço de bolo que havia guardado no forno. Na legenda da publicação, Deise explicou: "Muitas confusões mentais, é claro. Mas estamos ajeitando muitas coisas nessa semana."

Segundo ela, a ex-atriz está passando por exames, recebe acompanhamento psicológico e deve ter novidades positivas em breve. A ativista destacou que a mobilização em torno do caso tem sido chamada de "Corrente do Bem da Rejane".

Relembre o caso

Rejane Schumann, conhecida por participações em novelas como O Astro (1970), Dancin Days (1978) e Pai Herói (1979), foi encontrada na semana passada vivendo em condições precárias em seu apartamento, sem energia elétrica ou alimentos, e acompanhada de quatro cães e três gatos. A situação foi descoberta durante uma ação da 15ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, que também resgatou os animais.

Após fazer sucesso na TV nos anos 1970, Schumann deixou a carreira artística para se dedicar ao jornalismo e à literatura, afastando-se da vida pública. Atualmente, permanece morando no mesmo imóvel onde foi localizada.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

De biquíni, Yasmin Brunet empina bumbum e é elogiada: 'Abalando estruturas'

Neil Young é alvo de processo de marca registrada sobre nome da banda Chrome Hearts

Tiro e brinde do mal: o crime de Odete contra Marco Aurélio em 'Vale Tudo'

Berlim intervém após festival belga descartar maestro israelense por causa de Gaza

Walter Salles vai apresentar sessão de 'O Agente Secreto' no Museu da Academia do Oscar

Taylor Swift vai depor em processo de Blake Lively contra Justin Baldoni

Nicolas Cage revela doação de US$ 20 mil a orfanato após ganhar aposta

Virginia renova bronzeado e exibe corpo musculoso pós-treino: 'Gostosa'

Marco Aurélio morre em 'Vale Tudo'? Vilão sofrerá atentado nos próximos capítulos

Filha de Paul Walker presta homenagem ao ator no dia em que ele completaria 52 anos

Como está Rejane Schumann? Ativista atualiza saúde da atriz encontrada em situação de abandono