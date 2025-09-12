Cláudia Abreu recupera foto de 'Anos Rebeldes' e homenageia Malu Mader

Cláudia Abreu, 54, homenageou Malu Mader pelo aniversário de 59 anos e resgatou uma foto da minissérie "Anos Rebeldes" (Globo).

O que aconteceu

Atriz exaltou a colega com uma foto de 1992, quando a minissérie estava no ar na TV. A postagem foi feita hoje em seu Instagram.

No post, Cláudia Abreu destacou a amizade das duas. "Uma das coisas mais bonitas da vida é a longevidade das amizades. Malu esteve presente em muitos momentos marcantes da minha vida. E nos mais simples também. Papos sem fim, viagens, ataques de riso. Cúmplice em trabalhos inesquecíveis", indicou.

Intérprete de Filipa em "Dona de Mim" também falou sobre os laços familiares com Malu Mader. "Virou a noite na maternidade esperando minha primeira filha nascer, é madrinha do meu filho, é testemunha da minha vida e eu da dela. Uma das pessoas mais importantes para mim. Te amo, garota, daqui até a eternidade."