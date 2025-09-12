Topo

Entretenimento

Carmo Dalla Vecchia discorda de críticas à aparência: 'Me acho gato'

Carmo Dalla Vecchia responde críticas à aparência - Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia responde críticas à aparência Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

12/09/2025 18h51

Carmo Dalla Vecchia, 54, rebateu críticas por sua aparência.

O que aconteceu

O filho do ator comentou que algumas pessoas falavam que Dalla Vecchia era feio, mas ele não concordava. Ele postou o vídeo hoje nos stories do Instagram.

Relacionadas

Carmo Dalla Vecchia surpreende fãs com novo visual: 'O que aconteceu?'

Carmo Dalla Vecchia vai com bumbum à mostra à Parada LGBTQIA+

Carmo Dalla Vecchia diz que nunca fez sexo com mulher: 'Muita sarração'

Em reflexão, o artista declarou que se achava bonito. "Não sou feio. Sou gatinho, não sou? Sorte que sou leonino. Eu me acho gato, as pessoas não entendem que sou ator, não sou modelo. Minha vaidade está muito mais em conseguir realizar um personagem de uma maneira crível para quem assiste do que o fato de estar aprazível, burocrático, padrão. Gosto exatamente do jeito que sou", ressaltou.

Carmo Dalla Vecchia ainda chegou a rebater uma mulher que o chamou de estranho em um post na rede social. "Se eu falar que mulher tem uma facilidade maior de julgamento da aparência alheia de forma fugaz, efêmera e rasa e que não são solidárias nem no câncer, especialmente as branquinhas de cabelo alisado e pinta escr*ta na boca, que escondem a papada com uma mão protegendo o pescoço de forma cafona, vão me chamar de machista e misógino. Me calarei."

Carmo Dalla Vecchia - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia opina sobre própria aparência
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Denise Fraga ri da morte em novo filme: 'Falar disto é falar sobre a vida'

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 13/9 a 20/9

The Town: Rogério Flausino comete gafe em show: 'Obrigado, Rock in Rio'

Carmo Dalla Vecchia discorda de críticas à aparência: 'Me acho gato'

Deolane dá nota de R$ 200 à filha caçula: 'Dinheirinho do lanche'

The Town: Renato Goés aparece de surpresa em show de Duda Beat

Cláudia Abreu recupera foto de 'Anos Rebeldes' e homenageia Malu Mader

Aliados de Ernesto e Zulma: Êta Mundo Melhor! ganha dois novos personagens

Francisco Gil homenageia Preta Gil em Londres

De biquíni, Yasmin Brunet empina bumbum e é elogiada: 'Abalando estruturas'

Neil Young é alvo de processo de marca registrada sobre nome da banda Chrome Hearts