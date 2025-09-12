Cantor do Backstreet Boys cobra R$ 1.800 por almoço e selfie com fãs em SP

Howie D., cantor do Backstreet Boys, participa hoje de um almoço com os fãs. Os ingressos para o evento custam US$ 332 (R$ 1.823,00), e estão esgotados.

O que aconteceu

Além do almoço, os fãs também tem direito a uma selfie com o cantor e um item autografado. Os ingressos começaram a ser vendidos na última sexta-feira (5), e esgotaram no mesmo dia.

O encontro acontece no mesmo dia da apresentação da banda no The Town, mas o almoço não dá direito ao festival do Autódromo de Interlagos. Além disso, dos quatro integrantes do Backstreet Boys, só Howie estará no evento.

O almoço tem um menu com entradas, pratos principais e sobremesas. "Venha curtir um almoço descontraído, com ótima comida, muitas risadas, e memórias que só acontecem quando fãs e música se encontram", diz o anúncio do evento no Instagram.