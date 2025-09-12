Topo

Buraco gigante se abre no Sol e pode provocar tempestades geomagnéticas

Fenômeno pode gerar auroras e tempestades geomagnéticas - NOAA GOES/Canva Pro
Fenômeno pode gerar auroras e tempestades geomagnéticas Imagem: NOAA GOES/Canva Pro
12/09/2025 15h40

Um gigantesco buraco coronal em forma de borboleta se abriu na atmosfera do Sol e lança vento solar em alta velocidade em direção à Terra.

O que aconteceu

O fenômeno pode gerar auroras e tempestades geomagnéticas entre os dias 13 e 14 de setembro. A previsão é feita com base em dados do Met Office do Reino Unido e da NOAA, agência de clima espacial dos Estados Unidos.

É possível que ocorram tempestades de nível G1 (leve) a G2 (moderada), segundo o Met Office. A NOAA prevê picos de G1, mas não descarta atividade mais intensa. "O potencial para uma atividade mais forte permanece se o campo magnético do vento solar se alinhar favoravelmente com o da Terra", informou o Space.com.

Como surge o fenômeno

Buracos coronais são regiões na coroa solar onde o campo magnético se abre, permitindo que partículas carregadas escapem a grande velocidade. Quando esse fluxo atinge o planeta, pode provocar tempestades geomagnéticas. Elas são classificadas de G1 a G5, sendo G5 a mais extrema.

As auroras acontecem quando partículas do Sol colidem com gases da alta atmosfera, como oxigênio e nitrogênio. A energia liberada cria cortinas de luz coloridas. Quanto mais forte o vento solar, mais intensas e amplas ficam as auroras.

O alerta ocorre próximo ao equinócio de outono, em 22 de setembro. Nessa época, a orientação da Terra no espaço favorece a ligação do campo magnético terrestre com o campo magnético interplanetário.

O fenômeno é conhecido como efeito Russell-McPherron. De acordo com o Space.com estudos mostram que tempestades geomagnéticas são cerca de duas vezes mais comuns nos meses de equinócio.

Onde pode ser visto? Se a previsão se confirmar, as auroras poderão ser observadas em latitudes médias e altas do hemisfério norte, como Canadá, Alasca, Escandinávia e norte do Reino Unido. No hemisfério sul, a chance é maior na Antártica, com possibilidade menor na Tasmânia e no sul da Nova Zelândia.

