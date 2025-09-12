Bomba sobre Olívia explode em 'Dona de Mim' e traz Tony Ramos de volta

Topo

Olívia (Andrezza Abreu) e Abel (Tony Ramos) em "Dona de Mim" - Reprodução/Instagram e Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

12/09/2025 13h40

Uma descoberta sobre Abel, personagem de Tony Ramos, vai movimentar o capítulo desta sexta-feira (12) de "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques (Marcello Novaes) descobre que Abel não podia ter filhos biológicos e, por isso, Olívia (Andrezza Abreu) mentiu a vida toda. O vilão e a ex-cunhada tiveram um caso enquanto ela era casa com Abel.

Com a descoberta dos exames de Abel, Jaques conclui que tanto Davi (Rafa Vitti) quanto Ayla (Bel Lima) são seus filhos. Em um flashback recente, em que Olívia aparece, há uma discussão entre ela e Jaques (vivido por Diogo Novaes) sobre ele deixá-la em paz em seu casamento com Abel.

A esposa do empresário sabia que o cunhado era pai de seus dois filhos, mas escondeu essa informação. A partir disso, cenas de Abel, gravadas por Tony Ramos semanas atrás, devem ir ao ar em breve.

Jaques (Marcello Novaes) e Olívia (Andrezza Abreu) em 'Dona de Mim' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Imagem: Reprodução/Globo

Ainda nesta sexta, Marlon fica mobilizado com o vídeo de Bárbara. Filipa sonda Denise e Jaques sobre o motivo da briga de Olívia e Abel antes do acidente. Sofia sente saudade de casa, e Leo a apoia.

Kami comenta com Ryan sobre um seguidor insistente. Rosa, Filipa e Davi visitam Sofia na casa de Leo. Filipa começa a dar aulas de teatro, e Jaques se inscreve no curso. Sofia começa na nova escola.

Nina afirma a Filipa que não se mudará da casa de Jaques. Kami recebe uma ameaça de um assediador e pede ajuda a Marlon. Ryan pega Dedé e Sofia na escola.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

