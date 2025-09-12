Berlim intervém após festival belga descartar maestro israelense por causa de Gaza

Por Susanne Neumayer-Remter

BERLIM (Reuters) - A famosa Konzerthaus de Berlim se ofereceu de última hora para receber o maestro israelense Lahav Shani após seu convite para um festival belga ser cancelado devido ao conflito em Gaza.

Shani deveria reger a Filarmônica de Munique, sua nova orquestra, em Ghent, na próxima semana, até que o Festival de Flandres disse que seu trabalho atual como regente-chefe da Filarmônica de Israel os havia deixado em dúvida.

"Lahav Shani já se manifestou a favor da paz e da reconciliação várias vezes no passado", disse o festival em um comunicado. "Mas, à luz de seu papel como regente principal da Orquestra Filarmônica de Israel, não podemos fornecer clareza suficiente sobre sua atitude em relação ao regime genocida de Tel Aviv."

Israel tem rejeitado veementemente as acusações de que está cometendo genocídio em Gaza.

A decisão do festival belga atraiu a condenação de políticos alemães. A Alemanha sustenta que tem uma obrigação especial para com Israel devido à sua responsabilidade pelo Holocausto dos judeus europeus na década de 1940, posição que vem sofrendo cada vez mais pressão devido ao crescente alarde europeu com o conflito em Gaza, no qual cerca de 64.000 palestinos foram mortos.

"A revogação do convite para a Filarmônica de Munique e Lahav Shani é inaceitável", escreveu o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul.

"Os judeus que vivem aqui nunca devem ser explorados com o objetivo de criticar o governo israelense."

Shani agora vai reger a orquestra em uma apresentação do Concerto para Violino e Orquestra de Beethoven e trechos da ópera Tristão e Isolda de Richard Wagner no Konzerthaus na segunda-feira.

"Acreditamos que boicotar artistas é sempre a abordagem errada", disse Matthias Pees, diretor do Festival de Berlim, que convidou Shani. "Shani é uma pessoa e um músico maravilhoso. Ele estudou aqui... Ele trabalhou intensamente pela paz e reconciliação".

Políticos belgas de alto escalão, incluindo o primeiro-ministro da região belga de Flandres, também criticaram a decisão do Festival de Flandres.

A atual guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 reféns foram feitos, de acordo com os registros israelenses.

A resposta militar de Israel deixou mais de 64.000 habitantes de Gaza mortos, segundo autoridades de saúde do território palestino.