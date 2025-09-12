Tiro e brinde do mal: o crime de Odete contra Marco Aurélio em 'Vale Tudo'

Marco Aurélio (Alexandre Nero) vai sofrer um atentado após se casar com Leila (Carolina Dieckmann) em "Vale Tudo". Veja os detalhes do crime, que será arquitetado por Odete (Débora Bloch).

O que vai acontecer

Encontro misterioso muda os rumos da trama. Odete receberá em seu quarto de hotel um homem desconhecido em uma visita enigmática. A cena está prevista para o sábado (13). Mais tarde, a vilã voltará a se reunir com a mesma pessoa, desta vez na sala de reuniões da TCA.

Atentado acontece após casamento de Marco Aurélio e Leila. Enquanto isso, Marco Aurélio (Alexandre Nero) viverá um momento de festa seguido por um choque. Ele se casará com Leila (Carolina Dieckmann) a bordo de um barco. Mas a alegria dura pouco: no capítulo de segunda-feira (15), o empresário será baleado logo após a cerimônia.

Brinde de Odete e César levanta suspeitas. No mesmo dia do atentado, Odete e César (Cauã Reymond) brindarão à resolução de um "problema". O gesto aumenta as desconfianças sobre o envolvimento da dupla no crime.

Marco Aurélio se recupera e elabora vingança.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.