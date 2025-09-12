Topo

Aos 92, Michael Caine deve sair da aposentadoria por sequência de sucesso

Michael Caine e Glenda Jackson, protagonistas de "A Grande Fuga" - Divulgação/ Diamond
do UOL

Colaboração para Splash

12/09/2025 14h14

Depois de anunciar sua aposentadoria em 2023, logo após o lançamento de The Great Escaper, Michael Caine pode estar pronto para surpreender novamente o público.

O que aconteceu

Aos 92 anos, o veterano ator é cotado para voltar ao papel de Dolan, o padre que auxiliava o caçador de bruxas interpretado por Vin Diesel, 58, em O Último Caçador de Bruxas (2015). Embora ainda não tenha assinado oficialmente, a expectativa é grande para ver o astro britânico revisitar o personagem quase uma década depois, em um momento de vida em que ele próprio dizia não enxergar mais espaço para papéis significativos.

Lançado em 2015, o filme arrecadou US$ 27 milhões (aproximadamente R$ 145,5 milhões) apenas na América do Norte e alcançou a marca de US$ 146 milhões (cerca de R$ 787 milhões) mundialmente. Apesar de dividir a crítica na época, a produção acabou se transformando em um "cult" entre fãs de fantasia, ganhando popularidade contínua ao longo dos anos nas plataformas digitais.

Para Vin Diesel, o projeto sempre teve um valor pessoal, e agora, com os avanços tecnológicos no cinema, a Lionsgate promete entregar uma sequência ainda mais grandiosa. "O entusiasmo duradouro dos fãs deixou claro que há apetite por mais histórias nesse universo", declarou Adam Fogelson, presidente da Lionsgate Motion Picture Group.

O possível retorno de Caine tem sabor simbólico. Em entrevistas recentes, ele deixou claro que se considerava satisfeito com sua trajetória. Após décadas entregando papéis memoráveis e com uma performance final elogiada em The Great Escaper, Caine chegou a brincar que, a partir de agora, os únicos personagens que lhe restariam seriam de "homens muito velhos".

