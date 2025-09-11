Topo

Yasmin Brunet posa de biquíni em 'ilha misteriosa' e é elogiada; veja

Colaboração para Splash, em São Paulo

11/09/2025 14h18Atualizada em 11/09/2025 14h36

Yasmin Brunet, 37, compartilhou hoje novas fotos posando de biquíni e exibindo o bronzeado em seu perfil do Instagram.

O que aconteceu

Nas imagens, a modelo aparece curtindo dias de sol em uma ilha, usando biquínis cavados e mostrando a barriga chapada. "Numa ilha", escreveu a artista na legenda, sem revelar onde ela está.

Nos comentários, a ex-BBB diversos elogios. "Que linda", disse uma seguidora; "Linda, linda e feliz", exaltou outra.

