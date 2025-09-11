Topo

Entretenimento

Investimento de R$ 5 mi e 650 aparelhos: como será a academia de Virginia

Virginia mostra detalhes de academia que está construindo em Goiânia - Reprodução/Instagram
Virginia mostra detalhes de academia que está construindo em Goiânia Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

11/09/2025 09h50

Virgínia Fonseca, 26, revelou detalhes sobre a academia de alto padrão que está construindo em Goiânia.

O que aconteceu

O empreendimento, batizado de WP Gym, promete reunir o que há de mais moderno no segmento fitness. O espaço contará com 650 máquinas de última geração e terá 250 vagas de estacionamento. Academia está sendo erguida às margens da BR-153, próximo ao shopping Flamboyant. A previsão é que seja inaugurada em novembro.

Estamos trazendo para Goiânia tudo que vimos de melhor em Dubai.
Virginia Fonseca em visita às obras na tarde de ontem.

academia virginia - Divulgação - Divulgação
Academia de Virginia terá mais de 600 aparelhos
Imagem: Divulgação

Com investimento de R$ 5 milhões, a estrutura contará com dois andares. Entre os espaços, vestiários, recepção e um ambiente exclusivo para atividades de cardio. Além disso, a academia oferecerá salas específicas para spinning, dança e crossfit, conforme adiantou a influenciadora em vídeo no Instagram.

Apesar da grandiosidade, os valores dos planos ainda não foram divulgados. Virgínia, no entanto, garantiu que o público pode esperar ofertas especiais no lançamento. "Vocês me conhecem, sabem que eu gosto é de promoção. Relaxa, aguardem".

academia virginia - Divulgação - Divulgação
WP Gym terá recepção ampla e moderna
Imagem: Divulgação

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Affair de Lucas Lima é bissexual e participou de reality show de pegação

Três cenas, duas amigas, um atentado: Odete cai em golpe cruel em Vale Tudo

Investimento de R$ 5 mi e 650 aparelhos: como será a academia de Virginia

Tati Machado retorna ao Saia Justa: 'É uma forma de ocupar a cabeça'

'Vale Tudo' hoje (11): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Estúdio adquire direitos de livro que começou como fanfic de 'Harry Potter' por R$ 16,2 milhões

Nova obra de Banksy é apagada de parede do tribunal de Londres

Flip anuncia Rita Palmeira como curadora literária para a edição de 2026

'Dona de Mim' hoje (11): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Mário Sérgio está 'mexendo em vespeiro' com plano ambicioso em 'Vale Tudo'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (11): veja resumo do capítulo desta quinta-feira