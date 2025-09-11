Investimento de R$ 5 mi e 650 aparelhos: como será a academia de Virginia
Virgínia Fonseca, 26, revelou detalhes sobre a academia de alto padrão que está construindo em Goiânia.
O que aconteceu
O empreendimento, batizado de WP Gym, promete reunir o que há de mais moderno no segmento fitness. O espaço contará com 650 máquinas de última geração e terá 250 vagas de estacionamento. Academia está sendo erguida às margens da BR-153, próximo ao shopping Flamboyant. A previsão é que seja inaugurada em novembro.
Estamos trazendo para Goiânia tudo que vimos de melhor em Dubai.
Virginia Fonseca em visita às obras na tarde de ontem.
Com investimento de R$ 5 milhões, a estrutura contará com dois andares. Entre os espaços, vestiários, recepção e um ambiente exclusivo para atividades de cardio. Além disso, a academia oferecerá salas específicas para spinning, dança e crossfit, conforme adiantou a influenciadora em vídeo no Instagram.
Apesar da grandiosidade, os valores dos planos ainda não foram divulgados. Virgínia, no entanto, garantiu que o público pode esperar ofertas especiais no lançamento. "Vocês me conhecem, sabem que eu gosto é de promoção. Relaxa, aguardem".