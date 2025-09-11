Investimento de R$ 5 mi e 650 aparelhos: como será a academia de Virginia

Virgínia Fonseca, 26, revelou detalhes sobre a academia de alto padrão que está construindo em Goiânia.

O que aconteceu

O empreendimento, batizado de WP Gym, promete reunir o que há de mais moderno no segmento fitness. O espaço contará com 650 máquinas de última geração e terá 250 vagas de estacionamento. Academia está sendo erguida às margens da BR-153, próximo ao shopping Flamboyant. A previsão é que seja inaugurada em novembro.

Estamos trazendo para Goiânia tudo que vimos de melhor em Dubai.

Virginia Fonseca em visita às obras na tarde de ontem.

Academia de Virginia terá mais de 600 aparelhos Imagem: Divulgação

Com investimento de R$ 5 milhões, a estrutura contará com dois andares. Entre os espaços, vestiários, recepção e um ambiente exclusivo para atividades de cardio. Além disso, a academia oferecerá salas específicas para spinning, dança e crossfit, conforme adiantou a influenciadora em vídeo no Instagram.

Apesar da grandiosidade, os valores dos planos ainda não foram divulgados. Virgínia, no entanto, garantiu que o público pode esperar ofertas especiais no lançamento. "Vocês me conhecem, sabem que eu gosto é de promoção. Relaxa, aguardem".