'Vale Tudo' hoje (11): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Afonso (Humberto Carrão) e Ana Clara (Samantha Jones) em "Vale Tudo"
Afonso (Humberto Carrão) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
11/09/2025 09h20

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo quinta-feira (11) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Marco Aurélio reúne todas as provas contra ele, para tentar burlar a Polícia Federal. André sente saudades da família. Heleninha convida Tiago para expor suas animações na galeria. Heleninha estranha o sumiço de Ana Clara do grupo do AA. Mário Sérgio manipula Odete e Marco Aurélio. Afonso faz Heleninha prometer que cuidará de seus filhos se ele estiver ausente. Estéban se depara com Celina e Olavo juntos. Olavo aconselha Maria de Fátima a esquecer César. Luciano pede Daniela em casamento. Afonso avisa a Odete que um amigo jornalista lhe informou que explodirá um escândalo envolvendo a TCA e o nome da mãe. Odete percebe que Marco Aurélio é o responsável por querer sua difamação e promete enfrentá-lo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

