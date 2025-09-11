Três cenas, duas amigas, um atentado: Odete cai em golpe cruel em Vale Tudo

Em meio à disputa com Marco Aurélio (Alexandre Nero), Odete (Debora Bloch) cairá em uma cilada inédita em "Vale Tudo". Mas tudo acontece após uma parceria inesperada.

O que vai acontecer

Ambiciosa, Ana Clara (Samantha Jones) contata Maria de Fátima (Bella Campos), deixando claro que sabe quem ela é. As cenas devem ir ao ar entre quarta (17) e quinta-feira (18).

Como sempre, Fátima deixa Odete saber os bastidores de seus planos a fim de provocar a ricaça. Com isso, a empresária ameaça acabar com a mesada da oportunista se ela mantiver contato com Ana Clara. Isso está previsto para ocorrer entre quinta (18) e sexta (19).

Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda no mesmo capítulo, Ana Clara finalmente se encontra com Maria de Fátima. As duas mostram que estão dispostas a trair de vez as ordens de Odete em uma parceria inédita. Em 1988, Ana Clara não existiu.

Proposta e atentado contra Odete movimentam o capítulo de sábado (20). Maria de Fátima propõe uma parceria com Ana Clara contra Odete e, poucas cenas depois, a irmã de Celina (Malu Galli) sofre um atentado enquanto dirige. A autoria do crime deve ficar subentendida por um tempo, mas os créditos devem ficar para Marco Aurélio, que faz jogo sujo após ser denunciado para a Receita Federal.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.