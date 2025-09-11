Topo

Vingança e romance: as 2 mudanças na trajetória de Freitas em 'Vale Tudo'

Freitas (Luis Lobianco) e Marco Aurélio (Alexandre Nero); ao lado, ele e Eugênio (Luís Salém) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

11/09/2025 14h39

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo", Freitas, sempre submisso a Marco Aurélio (Alexandre Nero), cria coragem para trair o chefe. Luís Lobianco, intérprete do personagem, abre o jogo sobre as próximas mudanças que ele viverá na trama.

O que vai acontecer

A previsão é que as cenas da reviravolta de Freitas sejam exibidas no sábado (13). "Ele já está muito incomodado com a rotina de humilhação. Além disso, falta um pouco de dinheiro para comprar a casa da mãe", contou Lobianco ao O Globo.

Humilhado após ter pedido de ajuda rejeitado pelo patrão, Freitas decide agir. Segundo o ator, colegas de trabalho incentivam a mudança: "Eles dizem: 'Você sabe de muita coisa. Se resolver abrir a boca, a casa cai'".

Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

No desespero, Freitas revela tudo a Odete (Debora Bloch) e recebe a quantia que precisa. Marco Aurélio logo percebe a traição. "Ele pagará caro se traí-lo", antecipa Lobianco. O personagem fica apavorado, pois ainda depende do emprego.

Possível romance entre Freitas e Eugênio

Outro ponto da trama é a aproximação de Freitas com Eugênio (Luis Salém). Há expectativa de romance, mas nada confirmado. Se houver algo entre os dois, será uma criação de Manuela Dias para o remake.

Eles se conhecem num karaokê e passam a se encontrar. Por enquanto é uma amizade que surge a partir desta identificação Luis Lobianco, ao O Globo

Lobianco elogia a construção da novela. "Achei muito legal gravar essas cenas porque foi uma construção de meses. Ouço muito as pessoas dizendo: 'Quando esse cara vai reagir? Passo pela mesma coisa'". Ele também destaca o trabalho do elenco. "A atuação se atualiza. No núcleo da TCA, conseguimos humor sem caricatura, para falar de corrupção e abuso de poder".

Freitas, assassino de Odete Roitman? Ator reflete sobre desfecho. "Se acontecer de ele matar Odete, gostaria que pagasse pelo crime. Caso não, desejo que, no final, possa aproveitar a vida. Ir para o interior, abrir um karaokê? Vai ganhar menos, mas pode ser feliz", sugere Lobianco.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

